自由廣場》又見技職教育殺手！

◎ 李國朋

讀高工的兒子突然告訴我，他決定退出技能競賽的選手培訓。實習與專業成績頗佳的他如此念想，讓人大感詫異。

他解釋說，明年技專校院的入學制度有重大變革，各科的加權由科大自訂，很多老師預估英數的權數鐵定加重，這些普通科考不好，根本沒機會上好學校。

雖然成為競賽選手，未來拿到「金手獎」也能保送國立科大，卻會因為花太多時間在實作的培訓上，而無暇顧及國英數理化，日後極可能栽在大一的相關共同科目上。

且金手獎說白了只是進入科大的敲門磚，入學後這些優異的技術，往往被理論掛帥的明星科大棄若敝屣，兒子就說，許多獲得金牌的學長因為英文、微積分或物理被學校二一的比例高達六、七成以上，因此周遭相同專業背景的師長都不希望他走上選手這條不歸路。

從小喜歡動手操作的兒子，好不容易擺脫令他頭大的英數理化，選擇自己最喜歡的高工就讀。沒想到每週才四節的實習課，扣除老師的講解示範，真正能操作機台的時間只有兩小時不到，往往蜻蜓點水，學不到什麼東西。他很希望跟老師一樣擁有純熟技術，但是這得耗費大量課餘的選手訓練時間學習，學科勢必得晾在一邊，讓他左右為難、痛苦。

那些所謂的優質科大，一味想要透過大學學測招收英數理化強的高中生、排斥技職生的意圖，早就反映在前幾次的技專入學制度變革中，如今又要在統測的權重裡大動手腳，便於選取那些普通科目優越的高職生，以符合學校與研究型大學爭雄的司馬昭之心，又怎會讓人看不出來？

只是，我們國家的技職教育還要這樣走下去？為何不能給熱愛實務、專注技能的孩子一條無憂無慮的生涯進路？身為高工生的家長，我真的無言。

（作者為高職生家長，高雄市民）

技專考招新制開倒車

◎ 溫順德

技專校院考招制度，明年將有重大變革，含考試總成績計算，各校自訂彈性權重(https://udn.com/news/story/6929/2628562)；繁星計畫錄取學生，不得報名甄選入學；甄選入學第二階段，必採專題製作成果，幅度之大前所未有。然招委會倉促定案，高職師生措手不及，不惟影響學生權益，更不利技職的發展，教育當局不容坐視。

四技二專考招變革，攸關十餘萬考生權益，本應辦分區公聽會，廣邀高職代表參與，經縝密討論後定案，且最遲一年前公告，考生才有時間因應。明年五月即將統測，入學新制同時上路，招委會竟不按程序，八月初先行文各校，逕自告知變革內容，接著才召開公聽會，要求與會人員背書，豈非本末倒置之舉？招委會自行其是，全教總經抽樣調查，竟有七成高職教師，不甚清楚新制內容，考招淪為「黑箱作業」，高職師生能不恐慌？

專題製作學習成果、專業實習科目報告，高職教學皆極重視，也都緊鑼密鼓進行，列為甄選採計項目，尚不造成太大影響；但統測總成績計算，各校得以自訂權重，恐開技職教育倒車。目前統測計分方式，國英數三科未加權，專業科目加權兩倍，兩者比例為三比四；考招新制成績計算，國英數權重可達二倍，專業科目二至三倍，共同科目的重要性，可能壓過專業科目，使科大「一般大學化」，務實致用淪為空談，技職發展走向偏鋒。

另繁星計畫錄取生，不得報名甄選入學，只能參加登記分發，也影響考生升學權益。教育部高教司解釋，大學繁星早已實施，技專校院必須跟進，更是讓人難以接受。大學學測寒假舉行，繁星須採學測成績，而申請又緊跟其後，倘若繁星錄取學生，還能報名申請入學，甄選時程勢將延宕，當然必須加以限制；而技職繁星放榜時，距離統測尚有月餘，既不採計統測成績，與甄選入學有何干係？對技職繁星生設限，剝奪校系選擇權利，著實毫無道理可言。

政府高唱技職教育，積極推動技職再造，每年編列五十億元，添購技職學校設備，引進業師協同教學，提升學生實作能力，強化產學間的鏈結，但入學制度的變革，卻讓務實致用破功，還談什麼技職再造！

（作者為高中教務主任，台中市民）