自由廣場》台灣挺加獨 本小利大

◎ 黃世澤

台灣由於一直仰視大國面色，不敢對加泰隆尼亞獨立給予堅實支持，這在外交上其實相當不智。

同樣爭取獨立的蘇格蘭，他們的自治政府敢在加泰隆尼亞獨立問題上與倫敦唱反調，強調加泰隆尼亞的獨立訴求應給予理解和尊重。當然，蘇格蘭自治政府並不具外交事權，不能自行繞過倫敦承認加泰隆尼亞的地位，只不過，蘇格蘭這聲明，與承認獨立無異，而且令倫敦本身相當尷尬，令倫敦對西班牙政府立場的背書弱了很多。台灣現時有一定自主外交的情況，不敢承認加泰隆尼亞獨立，亦實在有點兒那個。

現時加泰隆尼亞最缺援手時，台灣應主動承認加泰隆尼亞獨立，反正西班牙並不會因不承認加泰隆尼亞獨立，轉而與台灣建交或幫忙台灣。

現時加泰隆尼亞獨立的情況，其實有點像當初斯洛文尼亞離開南斯拉夫聯邦的情況。最初斯洛文尼亞的獨立也不被承認，但斯洛文尼亞人與聯邦政府衝突後，由於克羅地亞與聯邦政府武裝衝突搞出更大問題，因此斯洛文尼亞在被稱為十日戰爭的零星戰鬥後便離開了南斯拉夫聯邦。

西班牙情況有點像南斯拉夫。一直以來，加泰隆尼亞人爭取獨立都是走和平、體制路線，若非現任人民黨首相拉霍伊在野期間濫用司法機制，將加泰隆尼亞人與社會黨人談好的財政分權拉倒，根本不會搞成今日的局面。

而西班牙另一個爭取分離主義的地方，便是巴斯克，巴斯克人沒有加泰隆尼亞人客氣，他們是會用武力爭取獨立，屆時西班牙炸彈滿天飛，回教恐怖份子還不夠歐洲煩。所以加泰隆尼亞獨立其實有機會成功。

如果台灣這時承認加泰隆尼亞獨立，加泰隆尼亞與台灣的邦誼，就算教廷堅決與中國建交也不怕了，因為中國不可能承認加泰隆尼亞獨立的。台灣有了一個歐盟國家的邦交國，這意義遠大於教廷繼續維持與台灣邦交，而且亦為日後蘇格蘭獨立後與其建交鋪路。

這次，就看蔡英文的膽量到底夠不夠了！

（作者為居德英籍時事評論員，原籍香港）

◎ 李大有

台灣與加泰隆尼亞在國家定義上不同，台灣是主權獨立國家，加泰隆尼亞是自治區，不可相提並論，但是兩者面臨著大國（中國與西班牙）威脅卻是相同。

二○一七年，加泰隆尼亞人民用公投的方式決定走獨立建國之路，這條路勢必遭受西班牙、中國等內部分離勢力活躍的國家打壓。個人認為，台灣此時應當用更實際的行動，支持巴塞隆納建立「加泰隆尼亞共和國」，成為台灣在歐洲的第二個邦交國。

根據經濟部國貿局駐西班牙代表處統計，二○一五年西班牙為台灣第三十大貿易夥伴，近五年雙邊貿易額每年約十五至十九億美元，因此台加建交後西班牙若是提出「一個西班牙原則」，或是進行貿易制裁，對台灣而言都是可以承受的風險，損害有限，但對台灣作為一個主權獨立國家而言，卻有相當可觀的國家利益，值得民進黨政府思考。

（作者為工程師，新竹市民）