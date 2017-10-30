自由共和國》林修民／公平會是否傷害台灣產業?

台積電30週年慶，高通執行長飛來台灣慶祝，張忠謀邀科技大咖座談，表示未來10年半導體業成長率每年還有4.5到5.5％，幾乎是全球經濟成長率的兩倍。（資料照，記者洪友芳攝）

林修民／參與JEDEC代表、東吳企管兼任講師

公平會最近以違反公平交易法處罰了高通234億，成為繼中國與韓國之後第三個處罰高通的國家。（路透資料照）

公平會最近以違反公平交易法處罰了高通二三四億，成為繼中國與韓國之後第三個處罰高通的國家。唯經濟部與許多產業先進對此結果表達憂慮，而公平會對於某些外界質疑其實並沒有回答，事實上包括筆者先前發表的內容在內，其實並沒有人認為高通的行為完全沒有違法公平交易法，而是認為處罰的金額嚴重不符比例原則，如果按照公平會發表的言論，此處分對於台灣產業影響應該要去問經濟部，那對於台灣產業現況完全沒有掌握的公平會，又是如何計算出處罰的金額？

根據公平會發出的新聞，高通違法期間收受我國總授權金額約四千億台幣，採購晶片約三百億美元，總共收取我國產業約一兆三千億台幣。乍看之下，只處罰二三四億「犯罪所得」非常少，但事實上這是高通販售合法的晶片與合法的專利授權金額（至少表面上是）。因為高通在LTE技術領先，在3GPP RAN也是主要的貢獻者，在CDMA2000更是技術的發明者，也在DRAM and Flash, WiFi都擁有許多專利，上述包含標準必要專利（SEP）與非標準必要專利，公平會指出的一兆三千億營收當中究竟哪些不合理的壟斷利益？哪些是應得專利智慧財產權利益？而同樣是專利的利益中，哪些是標準必要專利的利益（只有標準必要專利的濫用才有壟斷的議題）？哪些又是非標準必要專利應得的利益？哪些是因為首先制定標準領先市場推出的市場利益？哪些是製造銷售晶片的成本（高通長期都是台積電的主要大客戶）？公平會通通沒有說明。

而不管是中國發改會，或是韓國公平交易委員會抑或蘋果控告高通的訴狀，最令人不解的就是關於消費端整機收費（內容可見筆者先前文章），撇開中國手機可能有侵權疑慮，對於智慧財產權計算狀況較複雜以外，就以韓國手機狀況與台灣最接近可借來參考，韓國手機目前全球市占率廿六％罰了二五六億，台灣的全球市占率不到二％，卻罰了接近的二三四億？事實上以韓國例子來比還是有誤差，高通以整機消費終端價的收費模式，對於高價機種更加不利，理論上韓國的三星受害會比台灣還要深，因為三星的Galaxy, Note等旗艦機種都比台灣廠商賣得貴。而台灣在網通業全球市占率也比韓國高（至少前二），對於電信行動數據裝備（包含無線分享器或是數據傳輸卡）的授權狀況遠比手機整機合理（以全部通訊技術為目的的整機收費與一般消費者手機相比合理得多），九千億台幣的晶片採購，哪些是手機用？哪些是全部通訊用？公平會也沒說清楚。

降低標準必要專利（SEP）的影響幾乎已經是全球共識，且產業取得SEP也是越來越容易。以筆者參加的JEDEC會議中，每次只要談完其中一個委員會，哪怕只有一個提案，只要重新開始的新會議，會議開頭都要重申RAND（合理非歧視）原則，絕非某些外傳的要取得不同公司的SEP絕不可能。過去HTC一起合作的夥伴就是高通，當年HTC創造出了許多一代名機如HD2, Desire皆是採用高通晶片，除了HTC外，華碩目前也有採用高通的晶片。而除了手機品牌廠外，台灣手機代工廠與高通合作也是相當密切，故和碩與仁寶也呼籲公平會處罰高通金額必須合理，以免傷害過去長期合作關係。

除了成熟的產業界外，在先進技術的研發部分，高通也與工研院一起合作研發小型基地台（small cell），但目前傳出已經暫停合作。外界傳言這種小型基地台市場很小，但這是對IMT-2020，也就是未來俗稱的5G不了解所產生的誤會。因為異質網路的雙重連結早在Release12就開始研究發展，並持續研發至今在即將成為5G提案的Release15內，主要由small cell負責高速資料下載部分，故在未來5G的場景中，small cell為相當重要的角色，絕非只是為了解決收訊不好，未來產值更非只有很小。

高通不只領先供應最先進通訊晶片給台廠，更長期為台積電的重要客戶。雖然在十奈米階段將旗下八三五晶片轉單到三星，但根據韓媒The Bell報導，高通又將下一代八四五轉單回台積電，將採用七奈米製程生產。對台積電而言，先進製程是公司最重要的命脈與營收來源，從最近台積電三十週年慶，高通執行長飛來台灣同台慶祝，台積電與高通的關係絕非某些人所談的高通十奈米轉單三星之後，對台灣或是台積電的採購毫無貢獻。

資通訊與半導體目前皆為台灣經濟重要命脈，扶植台灣當地企業與吸引外國來台投資貿易合作同等重要，政府的責任是建立公平且完善的環境幫助產業發展，對於外國人或單位的處分必須合乎比例原則合情合理，如果一個外國人只是因為在台超速就被判了死刑，以後誰還敢來台灣觀光？