自由廣場》虧損是臺鐵員工的原罪嗎？

◎ 張文正

最近因為票價調漲及出軌意外等新聞，各項臺鐵帳面虧損消息又成為各媒體報導日常，鐵路局員工（以下簡稱路員）又如往例的被拿來當檢討對象及擋箭牌。

首先，最常被高層拿來充當虧損原因說嘴的退撫支出。以史為鑑，這退撫虧損，既不能怪以一「養」一（退休員工）的現任員工，也不能怪已退員工。要怪，就該怪當年「臺鐵盈餘全數上繳省府，未提撥退休基金」及「路員退休制度未納入公務員體系」等錯誤政策。更令人不可思議的是，民國七十年當營運帳面初出現紅字時，為了減少人事支出，當年政府還幫臺鐵訂下「加速退休及老弱病殘冗員處理與改進用人要點」，讓不合理的更多退撫退休金加速臺鐵虧損。

難以否認，臺鐵人力資源部分還是面臨許多困境，但從各項兼營城際列車及通勤化的從業人員業務量數據分析中（歷年人力減少卅％，每人業務量增加四．三八倍），可得知這些困境絕對來自各級管理階層的忽視與守舊。例如：知識傳承的新方式、軟體未更新等。

最後要說的是，與其他企業不同，兼具公務員的路員除了身分權保障之外，當因惡劣職場環境想離職前，也有著對「次等公務員福利」的矛盾與眷戀。也因為這些淡薄眷戀，讓企業管理者出現「不會出現大量缺人危機」的自信與顢頇。很坦白地說，其他民營企業為了怕缺工，常常掛在嘴邊的「感謝員工」，在鐵路局根本是只有在忍無可忍抗陳時候，安撫用的假惺惺話語。

不信嗎？請捫心自問，上次各級長官或局長，真心地喊「臺鐵員工，你辛苦了」是哪時候？是不是要鐵路工會再來一回抗陳，好讓您們想到無辜背負虧損原罪的我們？

（作者現任臺灣鐵路工會理事長）