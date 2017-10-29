「國寶的形成特展」同步展示民眾水準

◎ 陳瑞麟

國立故宮博物院此刻舉行「國寶的形成特展」為藝文界年度盛事。自七十三年起，故宮逐步挑選書畫名品做出限展提件規定，選在溫濕度適宜的秋季展出，每次以四十天為限，展後至少須隔三年休養，一般書畫則不超過三個月，目的是讓已歷千年的古物輪換，延緩其保存壽命。院方自去年底有條件開放拍照，但多數民眾仍分不清其範圍類別，此次現場雖有告示禁止拍攝，院方也不時舉牌提醒，但百密一疏之處，偶爾仍傳來令人不安的手機打卡聲，遑論在人潮較少時段，有漏網者伺機偷渡閃光鏡頭之虞。

有機材料是所有文物中最不易保存者，它包含纖維、顏料、漿糊、木材、骨頭、象牙、漆、皮革、珊瑚珍珠等生物性材質，表現在文物則如字畫、圖書、織物、木器、漆器、文玩等。它們濕度高則發黴受潮蛀蟲滋生，濕度低則因水分蒸發而乾裂，為此連保護防震的填充物，都須經過薰蒸以除蟲害，長年存放於恆溫恆濕、充滿藥水味的黑暗空間，因為有機物環境條件改變，就會衍生一系列化學變化，文物長期暴露在不當環境，將破壞其材質的穩定，可以說文物隔著玻璃向群眾展示它自己，正是它最危險脆弱之時。

有機文物又以絹紙作為載體的書畫最敏感，絹又比紙更脆弱，溫濕度可以管控，但卷軸的展收、光線的照明卻是不得不然的妥協。絹紙年代動輒千年，砑膜蠟質消失後，每經開闔捲放，就是一次折騰損傷，太緊造成摩擦使丹青金粉剝落，太鬆又造成絹紙褶痕，施力不均甚至造成斷裂。而光線是各種光波組成的能量，不但陽光具殺傷力，絹紙一經曝曬就泛黃脆化，人造光同樣有破壞力，強光照射下書畫吸收光能必加速老化，因此陳列室偏暗並非為了節能減碳或營造氣氛，而是基於保護文化遺產，人們每一次參觀展覽，都應對古物本身冒著自我受傷的風險而心存感恩。

書畫收藏最安全的辦法是貯藏在專業庫房內，但博物館作為教育機構，又須適時將文物加以展示，這就須暴露在光線照明下，因此典藏與展覽二者是永遠的衝突。然而民眾也需要再教育，在參觀文物時互相制止提醒，對限展書畫禁用閃光、補光、手機、相機、錄影機，這是現代公民的基本文化素養。

（作者為高中國文教師，桃園市民）