自由廣場》高雄的「孤獨星球」商機

◎ 鄭榮郎

世界最大的私人旅遊指南出版社《孤獨星球，Lonely Planet》公布二○一八年全球十大旅遊城市，台灣高雄名列第五，印證高雄政府強力塑造幸福、宜居城市，獲得國際媒體的關注與肯定。

Lonely Planet標榜獨立探索、對環境負責，及貼近當地的旅遊態度，成為自主旅行者的聖經，但要強調的是，孤獨星球是針對背包客撰寫的旅遊系列叢書，如果觀察十大最佳旅遊城市，倒不是國人出國旅遊熱門景點。但市府也應該利用這個品牌旅遊紅利，順勢而起，進一步創造高雄品牌價值，帶動地方產業發展，為城市帶來更高產業投資誘因，進一步建立「親產業之在地政府」。

針對《孤獨星球》所指出的高雄旅遊優勢，市政府或有以下思考策略：

一、結合高雄在地主力產業，推動會展產業：《孤獨星球》指出，高雄是一個藝術、文化和音樂的綜合體，高雄市正在蓬勃發展。高雄展覽館可以成為旗艦店中心點，結合高雄在地主力產業，推動會展產業，藉由各項產業會展的舉辦，發展該項產業成為高雄在地主力產業，在地主力產業及會展產業相輔相成效果，帶動高雄地區產業升級及觀光發展，促進經濟繁榮。

二、創造優質海洋產業科技實質內涵：《孤獨星球》也指出，對於喜歡港口城市的遊客來說，高雄還有壯觀的郵輪碼頭。因此市府應考慮結合港市優勢，更積極的價值鏈管理，推動遊艇輔導及力推郵輪產業服務，促進遊艇產業產能擴展，創造應有的產業價值。

《孤獨星球》最後指出，輕軌系統將高雄的古蹟相連，若一路向北，還能從小岡山的「崗山之眼」遠眺台灣海峽。這種觀察的高度，讓人聯想起市府若能戮力提高傳統在地產業繼續創新、升級的動機，以跨部門的資源整合，配合相關協助升級的輔導與補助，排除投資、營運障礙，則崗山之眼所眺望的豈僅是台灣海峽，而是更大的國際市場！

（作者為正修科技大學副教授，高雄市民）

讓悠遊卡嗶進輕軌吧

◎ 劉秀芳

高雄輕軌將在下個月正式營運，但是卻因為悠遊卡沒有辦法搭乘輕軌，而引起北市府的不滿。

筆者前年到北市參加研習時，可以使用一卡通搭北捷，覺得真是一卡通使用者的一大福音，相較於先前要自備零錢排隊購票，真是方便許多，也很感謝北市府的便民措施，同行的同事也覺得很好，幫我們這些沒有悠遊卡的人解決了問題。因為知道要自備零錢購票的麻煩，所以對於悠遊卡不能搭乘輕軌，可能帶來的不便，可以感同身受。

再說全台唯一的輕軌在高雄，卻不能讓發卡量最多的悠遊卡使用，對高雄的觀光業來說是一大損失，因為能持卡搭乘，會大大提高搭乘的意願，尤其自高鐵通車以來，北高一日生活圈已然成形，如在高捷之外，也讓悠遊卡可以用在輕軌，相信會大大提高輕軌的使用率，而且輕軌所經之處，都是高雄的驕傲，如此口耳相傳，必能大大提高港都高雄的能見度，讓更多人看見高雄，願意來高雄，看見高雄的美麗與進步，讓高雄低迷的觀光業再現生機，這不是一舉數得嗎？

身為高雄人，筆者認為高雄市政府應該釋出最大的善意，和北市府好好的溝通，讓悠遊卡也能嗶進輕軌，讓更多人搭乘輕軌，如此，對高雄市來說絕對是利大於弊。

（作者為教師，高雄市民）