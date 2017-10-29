自由廣場》一個台灣人在倫敦希斯洛機場

◎張小容

要跟外國人解釋清楚為何「Republic of China ≠ China」還真是困難。日前因解釋不清，而差點延誤了歐洲之旅。

歐洲很多機場對於商務艙等以上的旅客提供了出境快速通關的服務。只要在航空公司櫃台辦理完登機手續，即可憑登機證上的條碼感應進入，無需再經由海關驗證入關。今年九月十三日，我們一家人在倫敦希斯洛機場第五航廈英國航空的櫃台辦理完登機手續後，準備由快速通關門進入。外子一刷，閘門一開就進去了。我和小女刷了，閘門卻不開。守門海關人員告知，可能是系統有問題，要回英航櫃台重新確認登錄。回櫃台登錄後，我進去了，但小女還是不行，她只好自己又回櫃台辦理。

兩老在門口等著。出不去，也看不見外頭，不知外面到底是出了什麼狀況。約莫等了半個小時，時間已經久到守門海關人員主動過來關心，要我打電話去問看看是怎麼回事，並要外頭的人也去看看到底是怎麼了，為何這麼久還沒回來。

總算！小女進來了。

隊伍隨機分配櫃台，小女被分配到不是原本辦理登機手續時的櫃台（簡稱櫃女）。

櫃女：小姐，你沒義大利的簽證當然是過不去了。

小女：台灣人去義大利不需要簽證。

櫃女：你是中國人，需要簽證才能去義大利。

小女：我是台灣人，不是中國人。

櫃女：很抱歉！妳是中國人，我不能讓你過。

小女：我不是中國人，我是台灣人。而且我都已經辦過登機手續了，只是系統有問題，要過來重新登錄。

櫃女：很抱歉，中國人沒簽證就是不能去義大利。你護照上的國名寫著Republic of China，你就是中國人。

雙方爭議時，因延誤到其他旅客辦理登機，當初為我們辦理登機手續的先生（簡稱櫃男）過來幫忙了。

櫃男：她是台灣人，去義大利不需要簽證。

櫃女：你看她護照裡寫的是Republic of China，她怎麼會不是中國人？

櫃男：別管那個。你看她護照封面上寫TAIWAN。

櫃女：Taiwan不是China嗎？

櫃男：不是！

櫃女：真的！Taiwan去義大利真的是不需要簽證的。好吧！

小女很高興他護照封面用「台灣國 Republic of Taiwan」貼紙把那令人混淆不清的Republic of China蓋上，只是很可惜不能連內頁都貼上貼紙，否則就不會有這些困擾了。

回想9月11日在台灣辦理登機手續時，當國泰航空櫃台小姐辦完所有程序後，還特地鄭重其事地勸說：「我有義務告知您護照上不可以有任何的貼紙。因為您有可能會因貼有貼紙而在某個海關遇到困難……我建議您還是把貼紙撕下來，因為要是您因為貼紙而......」。怕麻煩的外子要小女撕下她護照上的「台灣國」貼紙，但初生之犢不怕虎吧（十九歲），小女堅持不撕。這趟旅程下來，小女更是珍惜她的「台灣國護照貼紙」了。

（作者為研究機構退休，台北市民）