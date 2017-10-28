自由廣場》誰說政治沒有師父

◎ 陳茂雄

台灣普遍存在宗教方面的迷信，連受過高等教育者也會迷信。宗教屬「非科學」領域，也就是沒有經過科學方法證明其對或錯，一般人是以社會規範來判定其是否為正確的信仰，對違反社會規範的宗教還執迷不悟就是迷信。若是違反科學原理就是「反科學」，對這種宗教還執迷者當然也是迷信。

一位擁有眾多門徒的「師父」，號稱可以治百病，可是不收年長或重病的門徒，大家覺得他在逃避為年長及重病者治病。後來被發現那位「師父」生病還是到大醫院看病，不是自己治，且享受特權透過資深醫師的門徒特別安排，大家才知道他治門徒的病，自己有病卻到醫院。

讓人感到驚訝的是他的門徒竟然包括受過科學訓練的名醫，他已經很清楚「師父」沒有治病的能力，還深信其有神通。那位「師父」的門徒有很多是社會顯達，應該具有科學的常識，知道出現「反科學」的宗教就不是正常的宗教，可是他們還是「信」。台灣所以會有這些不正常的現象，主要的原因是台灣普遍存在莫名的焦慮，人一有焦慮就會尋找「靠山」，因而出現迷信的問題。

當人墜入迷信的深淵就不容易回頭，就算「師父」出現多大的破綻，還是會找理由來解釋，反正「師父」永遠是對的。不只宗教如此，政治也一樣，也因為台灣人普遍存在焦慮，所以在政治領域還是會出現迷信，政治人物只要勢力夠大，成為政治領袖，就會有很多信徒，其信徒的特色會認為該政治領袖永遠是對的，無論出現多大的差錯，都會找一些奇奇怪怪的理由來解釋。

林益世的索賄案是他擔任立法委員時，以協助中國鋼鐵公司下游廠商「地勇選礦公司」續約為由，涉嫌向該公司負責人陳啟祥索取賄款數千萬元而被判刑，可是沒有民眾說它是政治迫害，主要的原因是他還不夠「大咖」，沒有信徒，若他有信徒，立刻會出現抗爭，所持的理由是依照體制，立委沒有權力指揮中鋼，不要說數千萬元，就算幾億元也是政治獻金，不是賄款。

台灣人因焦慮所產生的迷信相當可怕，會顛倒是非，使正常人變成「奴才」。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）