自由廣場》如此作踐自己

◎ 秦靖

大學畢業工作後至今十餘年，自助旅行過約二十個國家，就是沒去過中國，突然間被大老闆指責為「賤民」，不禁心煩意亂。

賤民（Dalit），又稱達利特人，是印度和尼泊爾種姓制度下的一種分類，主要以「不可接觸」為其特徵。因為賤民的地位非常低，被視為骯髒的、不可接觸的人，絕對嚴格禁止與其他種姓接觸，只被允許做非常卑賤的行業，過著苦不堪言的生活。

即便在兩蔣獨裁政權統治下，人民過著白色恐怖的生活，但兩蔣仍不敢堂而皇之地用類似種姓制度來區別本省人與外省人，不敢塑造階級的對立。民主化多年後的台灣，竟發生大老闆辱罵台灣人為「賤民」，這般尊卑強烈對立的話語絕非僅是用詞不當或表達錯誤。

大老闆們炒房、哄抬物價，人民淪為魚肉。台灣商人荷包滿滿的同時，看見中國的龐大商機，還要拉台灣人當墊背，用辱罵台灣的字眼向中國宣示政治效忠。中國的經濟進步讓台灣商人垂涎，忘了台灣祖國的存在，筆者予以尊重；但這些商人在中國獲得特權後吃香喝辣、橫行無阻，心中油然而生的尊榮感讓他們目中無人，台灣民眾豈能坐視姑息？

中國的進步構築在「人治」的基礎上，共產獨裁政權說了算，沒有法治可言！這些大老闆「習慣」了台灣的民主法治，他日被中國共產政權迫害掠奪時，從高高在上的雲端掉落至被踐踏在地上的凡間，心中那股「賤民」的悲哀才會益發強烈，回頭想起台灣的美好。

已故導演齊柏林看見台灣嚴重的環境污染問題，耗資成本九千萬元拍了一部「看見台灣」的紀錄片，以期喚起民眾對於環境生態的重視；大老闆們壓榨台灣的一切後，看見的卻是中國龐大的商機利益，賣友求榮。只能說，心隨意轉，當利益薰心時，什麼皆可拋，台灣這母親又算什麼！

（作者為教育工作者）