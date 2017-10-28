自由廣場》盧媽媽的兩國論

◎ 邈雲漢

根據聯合報載，中國十九大黨代表盧麗安她媽蔣美櫻女士表示：很多人是雙重國籍都沒問題，盧卻被取消戶籍，身為平民百姓，對此情況莫可奈何。

這是標準的兩國論。

中國跟號稱也是中（華民）國的台灣都有戶籍制度。通訊地址跟戶籍地址雖然可以不同，但在「國」內，戶籍只能有一個。根據中華民國憲法，中華民國領土包括中華人民共和國全境，外加外蒙古、唐努烏梁海、白頭山、黑瞎子島、江東六十四屯、阿巴該圖洲渚、帕米爾高原西部、南坎及江心坡。當盧麗安伉儷在中華人民共和國境內設籍時，就是將戶口搬到中華民國的中國共產黨竊占的淪陷區內，仍在國內。因為國內戶籍只能有一處，所以取消盧麗安伉儷的在台戶籍，是根據兩岸人民關係條例的依法行政。好比高雄市戶政事務所因為電腦連線故障，沒發現原高雄市民已在天龍國設籍，待電腦連線恢復正常後，戶政事務所將原高雄市民取消戶籍一般地日常。

然而蔣女士卻擔心盧氏伉儷以後返台會受影響，將此事與「雙重國籍」相提並論，可見蔣女士反對中華民「國」政府取消盧氏伉儷戶籍，認為中華人民共和國是外國，盧氏伉儷是在外國設籍，而台灣海峽兩岸其實是兩國。

筆者對這種愛台灣的思想擊節稱賞。歡迎蔣女士大義滅親，加入我們台灣建國的行列。台灣（或中華民國）、中國：一邊一國。台灣建國後，因為中華人民共和國是外國，所以台灣出生的盧氏伉儷可以回歸祖國，申請取得台灣國國籍，不會影響到戶籍。因為台灣建國尚未成功，所以盧氏夫婦不算叛國；如果台灣沒有建國，華獨成功，那共匪就是叛亂集團，也歡迎盧氏伉儷回國接受叛逃審判。

（作者為部落客）