自由廣場》淡蘭古道憶馬偕

◎ 劉明新

台灣的民主之路充滿艱辛，人民作主志工自今年三月九日起，在一四五年前馬偕登陸淡水的地點開始，決心學習馬偕當年在台灣旅行佈道、上山下海的傳教精神，以此精神，從事台灣的民主改造，讓深化台灣民主的歷史任務儘快完成。

我們是根據《馬偕日記》旅行佈道路線，規劃「人民作主歡喜行踏」路線，讓人民作主志工學習馬偕當年旅行傳教之精神，讓基督教信、望、愛的教義，與非武力行動，慈悲、希望、愛的理念相互結合。期使補正公投法、修訂憲法的訴求順利完成，讓真正的自由、民主早日降臨台灣。

目前為止，我們已走完淡水至萬華、萬華至松山、松山至汐止、汐止至八堵、八堵至瑞芳等五個路段。今天開始，為期三天兩夜，我們將循馬偕當年走過淡蘭古道、爬過三貂嶺和草嶺古道，到噶瑪蘭傳教的路線，第一天從瑞芳走到猴洞，爬過金字碑古道到牡丹和頂雙溪；第二天從雙溪經貢寮，爬上草嶺古道，走到大里天公廟過夜；第三天，則從大里經大溪、北關，一路走到開蘭第一城─頭城。全長約五十公里。

根據吳永華著《馬偕在宜蘭》一書所述，馬偕牧師第一次到宜蘭傳教是一八七三年十月廿一日，他一生總共去噶瑪蘭傳教二十八次，當中除了一次是經石碇入頭城、五次坐船之外，其餘二十二次都是走草嶺古道進入宜蘭。回程則除了三次搭船回到基隆之外，其餘二十五次都是走草嶺古道北返。換言之，馬偕為了來宜蘭宣教，總共走了四十七次草嶺古道。而路線，大部分是從基隆、暖暖、三貂嶺古道、頂雙溪、新社（貢寮澳底附近）、草嶺古道，然後下山抵達大里簡（今大里）、北關，進入頭城，至打馬煙（在頭城竹安）過夜。這也是人民作主志工這次「學習馬偕旅行佈道行踏」要走的路線。

台灣前途多艱，人民意志飄搖，沒有堅定的信念，如何言改革與建國？走在淡蘭古道上，我們人民作主志工，除了緬懷先民開闢淡蘭古道的艱辛，也將效法馬偕當年帶著學生，打著赤腳，走過草嶺古道的傳教精神，追隨他鋼鐵般的意志和靈魂，以他「寧願燒盡，不願鏽壞」的信念為師，誓為深化台灣民主而努力。

（作者為人民作主教育基金會執行長）