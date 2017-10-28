自由廣場》營養午餐案 刑法公務員

◎ 吳景欽

二○一一年發生，喧騰一時的新北市學校營養午餐案，最高法院日前判決，除有幾位被告駁回上訴確定外，其餘撤銷發回，故關於此案的事實部分，自待更審程序加以釐清。惟從法院認定公立學校校長屬刑法公務員，致得依貪污治罪條例處罰的見解，卻有商榷之處。

由於我國貪污治罪條例，並不能適用於私人企業的貪瀆行為，故是否為刑法公務員，就為成立貪污罪的前提要件。而在二○○六年七月一日以後，刑法對於公務員的定義有了限縮，如公立學校的老師，不再屬於身分公務員，除非依據刑法第十條第二項第一款後段，有依法從事公共事務且具有法定職務權限者，才足以該當所謂授權公務員。而就目前學校的營養午餐，乃是由學生家長付費，並由校方代收款項來進行，則在經費非來自於國家補助下，就不可能涉及任何公權力之行使，承辦此等業務者，也就不具有任何法定職權，致不可能是刑法的公務員。既然如此，就算有廠商金錢流入校長口袋之事實，也該是以刑法的偽造文書、詐欺或背信等罪，而非以公務員受賄之重罪來加以處罰。

惟於公務員範圍已限縮下，針對公立學校、公立醫院、公營事業等對外採購所產生的問題，仍出現法官、檢察官各自解讀授權公務員之狀況。故最高法院就曾因公立大學教授核銷國科會經費之爭議，而於二○一四年做出刑庭決議試圖來統一見解。惜因用語不明確，如以空泛的國計民生來界定所謂公共事務，反留有更多恣意解釋之空間，就使類如公立學校營養午餐之案件，仍會因司法人員的不同，致有差別之對待。尤其將公立學校校長等同於刑法的授權公務員，亦很難解釋與回答一個問題，即若私立學校校長有收受廠商回扣之情形，為何未曾聽聞有以貪污罪論處之前例？顯見，刑法公務員概念的不當擴張，已明顯有違相同事務應為相同處理的平等原則。

只要有不法，即便是發生於杏壇，當然得對之強力訴追與處罰。惟本於憲法第八十條，司法者認事用法，就不能只為定罪而定罪，只能謹守無罪推定與罪刑法定的刑事法基本原則。

（作者為真理大學法律系所副教授）