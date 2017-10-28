自由廣場》中國的月亮比較大？

◎ 吳海瑞

王應傑說「很多沒到過中國大陸的愚民、賤民，根本不知道中國大陸有多進步」。但周遭長駐或去過中國的友人，對於中國是不是「進步」，常會因為某個事件爭得面紅耳赤；而少數沒到過中國的朋友，看了台灣媒體的某些人事報導（如支付寶、馬雲），常會感嘆：中國多進步！

「進步」如果指的是比以前好，中國在很多層面確是如此，有些項目的進步幅度也比其他國家高（特別是含有鋼筋水泥成分的），但如果是帶有水準之上的「先進」意涵，就會淪於各說各話，特別是在這樣的含義下，拿台灣／中國比誰「較進步」，意見就分歧了。

王說，台灣只是一個五千五百億美金的經濟體，中國是世界第二大，明顯有小看之意。小（台灣）要依附在大（中國）之下才能生存、壯大；不知他有無這樣的延伸？

台灣GDP在二○一六年排名全球第二十二（IMF資料），只因旁邊站著大中國，才凸顯其「小」。再說這是「量」，不是「質」（「生產力」）的高低，意義不大。以「人均GDP」來看，台灣排名三十七，中國七十四，不到台灣的四成；若用購買力平價計算，分別是二十一、八十二名，差距更大。

不容否認，中國的「大」本身就是優勢，「市場規模」推升其在全球競爭力的排名，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）《二○一七─二○一八年全球競爭力報告》，在一三七個受評比國家中，排名第二十七，是中國在各項評比中成績較好的一項，但也還低於台灣的第十五。

世界銀行《二○一七經商環境報告》，一九○個經濟體台灣排名第十一、中國七十八。《二○一七經濟自由度指數》，台灣排名第十一，中國一一一。

習近平打貪有成，《二○一七貪腐印象指數》，台灣清廉度排名第三十一，中國居於第七十九。

《全球環境保護績效指數（EPI）》包括自然資源、過去與現在的污染程度、環境管理努力等二十一項整合指標，台灣排名六十（亞洲僅次於新加坡、日本），中國一○九。

知名研究機構「Reputation Institute」訪問了超過四萬八千名八大工業國的人民，對七十個國家評鑑十六項指標（如政府效率、治安、生活環境、經濟發展、教育普及、文化地位、友善程度等），提出了《二○一六全球聲譽報告》，台灣排名二十五，中國五十七。

由上可知，台灣還有進步空間，但中國不會比台灣「進步」。持這樣的觀點不是夜郎自大，而認同中國也不是建立在雙方評比後誰比較進步的基礎上。倒是只看到中國的亮點和台灣的不足，視野內的世界只有中國，因而對台灣自己失去信心和榮譽感的，也大有人在。

（作者為專業經理人）