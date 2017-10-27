社論》中華民國可以更爭氣一點

出生於台灣的盧麗安已入中國籍，且出任中共十九大黨代表。日前她還公開表示：台灣社會文明已進步到一定程度，希望不會不讓我回去探望家人與親人。陸委會官員則回應，只要盧麗安持有合法有效的證件，出入境台灣不會有問題；而且，盧麗安被撤銷中華民國國籍之後，就曾經持中國證件來台。吃台灣米，喝台灣水，也知道台灣社會文明比中國進步，還為專制中國侵略民主台灣賣力，那就是認賊作父、恩將仇報了。

不過，這位「黨代表」還是比較磊落，選擇中國，劃清界線。從而，她就是「中國黨代表」，不是「台灣黨代表」。相形之下，舉報台獨藝人者流，國軍共軍都是中國軍者流，不再反共要促統者流，紅頂商人無祖國者流，利用台灣身分兩面逢光，又不願做個堂堂正正的中國人，反倒大剌剌地拿中華民國護照，享用台灣健保、優渥退休俸，這種人真是連「黨代表」也不如。

盧麗安不是唯一的案例，但國家認同捨此就彼，不再打著中華民國反中華民國，而是打著中華人民共和國反中華民國，敵我分明也好。盧麗安，令人想起一段歷史。一八九五年，清國與日本簽訂馬關條約，其中第五款規定：限兩年之內，日本准讓與地方人民願遷居讓與地方之外者，變賣所有產業退去界外，但限滿之後尚未遷徙者視為日本臣民。也就是，讓台灣人民自己選擇，要當清國臣民或日本臣民。

台灣目前處於國家不正常狀態，所謂的「中華民國現行憲政體制」，就是不正常的源頭。盧麗安，自願入中國籍，台灣才能撤銷其國籍，其他如許歷農們、黃安們，只要不入中國籍，也拿他們吃裡扒外沒辦法。「中華民國現行憲政體制」，竟然保障他們附隨北京霸凌中華民國、染指台灣主權，這恐怕是國際上獨一無二的民主法治。反觀，我國公民李明哲，遭北京先逮捕後羅織罪名，分享民主經驗就被扣上「顛覆國家政權罪」。如此不對等，中華民國，台灣，情何以堪？

所以，憲法源頭，必須釐清。最近，蔡總統拋出憲改議題，包括十八歲公民權、人權條款、票票不等值。不過，這些比較屬於民主運作的技術層面，並未針對國家正常化對症下藥。為了確立國家主體，定位兩岸關係，即使顧及要維持現狀，憲改也仍可實質分清中華民國與中華人民共和國的絕對相斥性，從而涇渭分明體現在刑法、兩岸關係條例等法律體系。於是，形成一種正常化的民主法治，不放棄中華民國國籍，就得在國家忠誠上嚴格守法。

「中華民國現行憲政體制」，徘徊其上的一中幽靈，如果不予除魅乾淨，則統促黨、五星旗、愛國同心會等民主亂象，將永遠得以扮演中國侵略台灣的「內應」。今年中華人民共和國十一國慶，統促黨在台北舉行遊行，「緬懷中華民國，擁抱中華人民共和國」，五星旗海招搖過市，還得出動大批中華民國警力維安。而台大「中國新歌聲」事件，政府查辦幫派以政黨名義擾亂治安，目前卻似乎是有決心、缺證據、法律支援不足。凡此情景，中華民國成何體統，令人氣短。

維持現狀，絕非維持「中國自由入島」現狀，馬英九為北京所開的方便之門，必須趕快加裝安全系統，才能維持台灣主權獨立現狀。台灣是民主法治國家，但所謂的言論自由、新聞自由、人權保障等，若背後暗藏敵對台灣的外國政府之計畫性連結，不啻淪為「消滅本國的自由」、「併吞台灣的自由」、「顛覆民主法治的自由」，豈有此理？更何況，任由「內應」為所欲為，一旦擴大惡化為「內亂」，為中國武力支援「統派」提供藉口，台灣陷入「內戰」狀態還得了！

以往歷次修憲，對台灣民主都有推進作用，有助於中華民國在地化，但增修條文之「因應國家統一前之需要」、「中華民國自由地區」、「自由地區與大陸地區」，模糊了台灣主權屬於台灣人民與中國無關的楚河漢界，不無將台灣牽魂到亡國墓園之虞。國家正常化，如果採取憲改途徑，務必要擒賊先擒王，否則，兩岸關係剪不斷理還亂，始終都有內憂外患。