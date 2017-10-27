自由廣場》川普能源政策的全球影響

◎ 呂錫民

身為世界首強，美國能源政策對於全球必有深遠影響。川普總統上任後，推翻歐巴馬能源政策，提出重視化石能源、忽略氣候變遷、退出「巴黎協定」、不再發展綠能、課徵邊境貨稅等重大能源政策，無異撼動了整個國際能源局勢。

選舉期間，川普提出「美國優先能源計畫」，矢志鬆綁美國境內化石能源開採管制，誓言退出「巴黎協定」，以及達成美國能源獨立自主目標。就職後，川普發布能源與環境政策重大轉向明確訊息，諸如取消氣候政策、不再推動國內再生能源發展等計畫，以作為「美國優先」施政項目。

川普認為總統候選人希拉蕊提出的原油生產與煉油廠管制方案，以及歐巴馬提出的二○五○年碳排放減量計畫，均對美國造成高額負擔，且不利影響長達三十年，同時，「清潔電力計畫」造成電價上漲，對氣候變遷也無實際效果。

川普認為擴張能源部門，將有助於減少能源進口倚賴，主張全面撤除能源部門管制，能讓能源部門有更多發展空間。上任當天，川普立即解除美國現有煤炭、頁岩油氣等開發限制，希冀藉由振興能源產業創造就業機會，達成美國能源獨立自主目標。

川普支持石化產業之外，並認為政府補助不能獨厚再生能源。川普批評再生能源過於昂貴、太陽能運作不良，並警告風力發電會殘害鳥禽。基本上，如果以川普支持化石能源、否認氣候變遷的立場來看，美國未來勢必減少再生能源使用及補貼。

「邊境調整稅」是美國眾議院共和黨在二○一六年提出的企業稅改計畫，川普計畫向墨西哥徵收進口稅，以資助美墨邊境築牆，讓這項搭上川普「美國優先」順風車的稅改計畫受到多方矚目。課徵邊境調整稅的效果會類似於對包括能源產品的所有進口商品徵收二十％的稅，對出口則給予二十％補貼，有助於縮小貿易赤字，增加美國國內生產商出口競爭力。

川普表示「巴黎協定」陷美國於貧困，使國內生產毛額損失三兆美元及六百五十萬個工作機會。由於美國本身擁有豐富油氣蘊藏，無須為發展清潔能源導致進口石油依存度升高，進而捲入海外地緣紛爭。川普表示美國不會再履行任何國際氣候承諾或於境內推行任何減排措施。

以上川普為符合美國利益，宣布或制定的一連串重大能源政策，勢必顯著影響全球能源結構與市場，諸多能源政策轉變所造成的後續影響，值得我們更進一步的觀察。（作者為工業技術研究院能源與環境研究所退休研究員 ）