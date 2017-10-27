自由廣場》王應傑與趙國材

◎ 陳安文

台北市商業會理事長王應傑在台灣競爭力論壇表示，中國大陸三十年來有翻天覆地的進步，許多一、二級城市已超越台北，台灣很多沒到過中國大陸的「愚民」、「賤民」，根本不知今夕是何夕；習近平專注推動中國成為小康社會、最強國家，才不會理台灣五千五百億美元的經濟體，為了意識形態吵鬧。

王應傑除譏諷台灣一千多萬人沒到過中國，不知中國多進步，還表示「商人無祖國」，只要有錢賺他就去，建議蔡總統好好拚經濟，不要再去中國化、文化台獨、成為台灣與中華民國的歷史罪人。

王理事長若為了到中國賺錢，不惜羞辱一千多萬未到過中國的台灣人，這種格調有比愚民、賤民更高尚嗎？雖然中國經濟發展確實突飛猛進，但卻仍以老大哥姿態，不斷打壓台灣、矮化台灣，請問，到底是誰堅持意識形態？吵吵鬧鬧？

除了有權有錢，中國哪一點比台灣進步？前民進黨黨工李明哲日前被中國政府無預警收押，不准家人探視，最後以顛覆國家政權罪起訴審判，完全沒有民主與自由，這算進步嗎？統促黨可以拿五星旗公然在台北遊行，請問，台灣人可以拿中華民國國旗在中國遊行嗎？

（作者為公務員）

◎ 張勳慶

政大外交系老師趙國材論及台灣沒加入一帶一路，只會越走越窮途末路。又云南向政策錯誤，投資者命能逃回來就不錯了。至於開放泰國免簽，弄得非法移民泰國妹充斥。最後，把十九大扯到台大男男戀情殺，是領導者無方，上層社會影響下層社會。

一帶一路，中國會接受台灣以國家名義去參與嗎？同樣的，當外界用中國大陸的馬歇爾計畫去形容一帶一路，也不能忽略了這個一萬億美元的計畫，現在於一些國家也發生嚴重負債危機，如斯里蘭卡，而且藏高度風險，那馬上用窮途末路去蓋棺論定台灣，豈不荒謬。

一竿子用泰國妹亂台，就好比女性會被性侵，便怪罪其穿著一樣。若大學老師真有如此高見，那為了避免女學生被老師性侵，豈不是男老師不該出現在女學生課堂上。當媒體和學者在醜化泰國女子時，又怎麼不去自我反省，你的平權理念到哪去了。現在還盲目瞎扯，這是不和中國往來的下場，那基本為師者的素養安在。

把台大男男戀引起的情殺，上綱到領導者無能，如此品德的為師者，卻能在國立大學傳道、授業、指導學生、媒體上為文和受電台訪問，這才是台灣學術和媒體的狼狽為奸，那就是立場偏執取代了論理的精神。（作者為文字工作者）