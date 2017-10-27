自由廣場》如果智慧財產可抵押…

◎ 呂清夫

台灣的藝術銀行是啥米碗糕？簡單的講，它就是藝術品的包租公，但先由政府花大錢購買藝術品，然後出租給民眾，其間購買藝術品跟美術館的典藏業務並無差別，真不知何必多此一舉？接踵而來的是出租的問題，卻又碰到民間租用藝術品興趣缺缺。所以自由時報在二○一四年底曾有一文《文化部打腫臉充胖子，藝術銀行虛有其表》，在報導裡，當時的鄭麗君立委指出，政府部門租用藝術品占總案件三分之二、總件數八十七％、總收入八十八％。故痛批政府部門間恐有「拿Ａ公帑補Ｂ公帑」的粗糙之嫌，以及民間問津者少的窘境。其實真正的銀行有租賃業務嗎？除非出租保險箱。所以實體銀行如果沒有參與的話，那麼掛藝術銀行的招牌只是空包彈或形容詞而已，雖然有加拿大的始作俑者在先，但國情大不同。這個問題我早就跟龍應台前部長當面反映過，但是直到她辭職都沒有下文。

反觀南韓的「無形資產鑑價制度」才真像個藝術銀行，他們把智慧財產看成可抵押的房地產，這是他們創意產業的保證，並使南韓的動畫、影視、演藝風起雲湧，直追日本，羨煞台灣，至今已呈現出超現象。其鑑價制度是讓各銀行願意貸款給需要錢用的藝術家，讓他們可以放手一搏，他們可以向任何銀行貸款，但不需抵押，將來如有呆帳，就由相關的信保基金（一九九七年成立）吸收！所以重點在於事前的確實評審，其鑑價機制極具公信力，金融機構接受度很高，評委確定你會成功就會貸款給你。但是評委如果像公共藝術的「欽定」名單所顯示的，要判定受評者能否成功，恐怕很難！

至於包租公為了彌補問津者少的遺憾，文化部又想出一個怪招，宣布「公共藝術開放藝術銀行的參與，用租的也可以！」說是要與公共藝術接軌，其實目的是在消除藝術品的租借壓力，因為民間租用藝術品實在太少了。問題是公共藝術用租的那還叫公共藝術嗎？文化部自己管公共藝術，卻自亂陣腳！那最多只能說是桃園文化局所謂「地景藝術」，沒多久就要收攤了。其實就連地景藝術一詞在台灣也是亂用，因為地景藝術須以當地的水土、雷電等為材料，所以我們實質上只是戶外的臨時展示而已。至於公共藝術，在歷史上與現階段多是永久性的，所以有些建築設計得好也是一種公共藝術（如蘭陽博物館）。

當年的鄭麗君立委現在已經是文化部長，包租公的問題您說怎麼辦？

（作者為大學教授）