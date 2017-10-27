自由廣場》偏遠學校大盤點

◎ 陳啟濃

立法院近日審查教育部「偏遠地區學校教育發展條例」草案，將重點擺在限定服務時間六年，這只是治標不治本。筆者認為偏鄉教育可從定義、發展重點及實驗教育出發。

到底哪些地區是偏遠地區？以南投縣為例，集集國中是偏遠地區國中，筆者服務的水里國中是一般地區國中。集集近來發展觀光，經濟熱絡，而且離都會區較方便。反而水里這幾年比較沒落，相對離市區遠，但卻不是偏遠國中。即使有的都會區學校，位置邊陲、弱勢家庭比率高，學校發展相對不利，這是另一種文化上的教育不利。

定義偏遠學校，教育部要做的第一件事，就是應建立指標，不管是距離上的位置，或是文化上的弱勢，全國做一大盤點，確實照顧偏遠地區及文化不利的學校。

綁住六年能解決一部分問題，時間到還是會離開。只有「人才扎根」才能「師資永續」。筆者有些以前同事，甚至學校家長，大學畢業後長期擔任山地原住民地區教師，從來不想調動。因為居住環境，離學校不算遠，可以兼顧工作與家庭。教育部應該思考，如何就地取才，訂定甄選條例，鄰近居民優先錄取。這樣條件的教師，大部分會長期在偏遠學校服務，甚至到退休。即使台北人到山區或偏鄉，六年後有機會，還是會請調離開。以後偏鄉學校，會有六年一次的大調動，更不可能穩定。再說能考上的實力好，難保他參加別區甄試，不到六年就離開了。

最後是開放教育的精神與作法，可以成為偏遠學校的另一發展機會。實驗學校的作法，引進民間企業的認養，設有師資培育學程大學的實習方案，都可以成為偏鄉學校課程創新的作法。民間的彈性活力績效精神，加上大學師培中心的豐沛人力，提供偏遠學校開放的教育機會。（作者為水里國中校長）