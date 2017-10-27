自由廣場》離婚父母何不友善子女？

◎ 陳祖輝

夫妻離婚後所上演的「搶小孩」監護權現象，對子女的身心影響甚劇。民法第一○五五條之一雖楬櫫「子女最佳利益原則」，強調不是誰有權監護子女，而是「誰擔任子女的監護人最為有利」？然而民法第一○五五條之一僅指出應審酌要件，其判斷標準並不明確，在實務上，因判決離婚父母為符合法律審酌的要求，反而成為「搶奪型與蒐證型」父母，將對兒童權益的傷害更為嚴重。

筆者親戚離婚後，因前妻與之爭奪唯一兒子的監護權，雙方不接受調解，改採告訴程序，企圖藉見招拆招，影響法院審判。最近因親戚假日探視權遭到限縮，雙方又展開新一波的攻防，他們的兒子在當中成為大人相互攻擊下的犧牲者。筆者曾建議親戚改以調解方式，取代不斷訴訟的長期抗爭，但認為前妻一直運用提告破壞雙方互信，致使自己不得不陷入司法的焦土戰爭。對此情而言，民法第一○五五條之一雖立意良善，惟欠缺具體判斷標準，是造成離婚父母「盲訟」的關鍵！

「子女最佳利益原則」僅是原則，其中的各審酌要件並未發展出相對客觀的判斷標準前，卻已衍生出離婚父母相互蒐證、為爭奪監護權而採取諸多假動作博取社工信任、對子女採離間親情等歪風。

吾人建議未來改革方面首重以下兩點：一是仿國外推動「合作父母」概念，對於離婚父母，應立法強制要求離婚雙方應接受專業單位的親職教育，任一方必須每半年帶子女向專業機構報到乙次，透過專責單位設計自然情境評估，了解親子間互動情形。此外，應提倡離婚後扮演友善子女的父母，以及友善離婚伴侶的角色，藉此形成「合作父母」而非離間子女的父母。二是提高第一線執法人員的短暫處分權力，由於第一線兒保社工欠缺公權力，有時面對行徑乖張的離婚父母無法有效的嚇阻，建議對社工與警察提高其兒童維權時的「假執行或假處分」，當遇到不適任的離婚父母，可採先將子女帶離父母任一方暫時安置保護、交付另一方父或母暫時照顧，以及暫時取消探視權等短暫處分權力，使第一線的執法人員更具彈性空間維護兒童權益，藉此降低對兒童傷害的影響。

（作者為大學教師）