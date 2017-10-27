自由廣場》和平協議 狗皮膏藥

◎ 黃帝穎

中國國民黨立委羅明才昨在立法院質詢行政院長賴清德時說「兩岸都是命運共同體，都希望兩岸和平…盼賴能談簽訂兩岸和平協議」，甚至更嗆「是否知道反分裂國家法」，讓賴揆回嗆「台灣民眾不需服膺中國法律」。顯然，國民黨還在迷信與非法治的中國簽訂「和平協議」。

全球民主國家與非民主法治的中國簽約，必先評估「人治因素」的不穩定風險，甚至連國際仲裁，中國也未必遵守。舉例來說，美國去年公開呼籲中國應遵守國際仲裁，美國國務院東亞局副助卿韋蕾特在國會聲明「美國無法接受中國以雙重標準選擇性接受聯合國海洋法公約的內容」。

台灣在二○○九年與中國簽訂「兩岸司法互助協議」，就有明顯的「選擇性執法」問題。針對錢進中國、債留台灣數百億元的十大通緝犯、前東帝士集團總裁陳由豪引渡問題，疑因陳由豪是受中國表揚的繳稅大戶，從簽訂協議當時的馬政府，到現在的蔡政府，全都引渡失敗，可見就算與中國簽訂「白紙黑字」的司法互助協議，仍有人治因素的高度風險。

至於與中國簽訂和平協議，更有慘痛的先例，一九五一年圖博（西藏）和中國簽訂所謂「十七點和平協議」，但這個和平協議並不能維持「和平」，相反的，中國持續壓迫西藏，甚至不惜屠殺藏人，終致拉薩發起全民抗暴，達賴喇嘛被迫流亡、十幾萬人流離失所，逾百萬藏人在中國暴政統治下喪生。

從全球各國對獨裁中國的「非法治」風險持保留態度，到西藏與中國簽訂和平協議後被屠殺的血淋淋例子，請問國民黨和吳敦義主席，是否還迷信「和平協議」？

（作者為律師）