社論》中國「明斯基時刻」到了？

中國十九大結束，習近平一統江湖，幾乎排除了潛在的政治對手，建立絕對的個人威權，成為毛澤東、鄧小平以來最有權力的中共領導人。習近平一再標舉中華民族復興，打造中國的強國夢，這種場景看起來非常完美，但這樣的中國夢可以築夢踏實，抑或只是白日夢？值得深入探索。

近三十年中國經濟的快速成長，似乎是一種獨特而驚人的經濟成就。其實，這樣的成就早已經發生在日本以及其後崛起的亞洲四小龍，其中台灣更是小龍經濟體的佼佼者。而總結亞洲早期以日本帶頭的雁行經濟發展經驗，一個固定的模式是這些國家起始大約擁有二、三十年的高速經濟成長，之後都面臨了轉型的瓶頸，而大多數都無法順利通過嚴苛的考驗，經濟因此失速降溫。日本過往的輝煌成就，曾被冠上「日本第一」的讚譽，但結局卻是悲慘的︰日本經濟面臨長達二十年的停滯，至今一蹶不振。而台灣也在快速成長後，由於企業以西進逃避轉型考驗，經濟發展陷入日本式的失落困境。中國的崛起其實也是循著同樣的軌跡，動能已慢慢降速，步上日本、台灣覆轍，恐是最有可能的結果。

中國今年第二季ＧＤＰ仍有六．九％，表現亮眼，但潛在經濟問題相當嚴重。人民銀行行長周小川在十九大之際警告，中國企業債處於相對高檔，家戶負債增加太快，需要防範投資人過度樂觀所引發的「明斯基時刻」（Minsky Moment）。「明斯基時刻」意指長期的經濟繁榮中，資產價格上漲會導致投機貸款增加，而過多投機債務會造成投資者的現金流吃緊，當被要求償還債務時，就必須賣掉投資物，連鎖的拋售將導致價格下跌，最終造成資產價格的崩潰。根據國際清算銀行統計，中國非金融體系總債務占ＧＤＰ的比重已經從二○○八年年底的一四一．四％，攀升為二○一六年年底的二五七％，而絕大多數的債務來自於企業部門，存在系統性金融危機，一旦明斯基時刻到來，衝擊將遠大於美國次貸與歐洲債務危機。令人憂心的，中國資金的兩大流向︰一是流向投機市場，即股市、房地產；二是，大舉投入廠商的擴產，而這些投資大部分是無效率的，只是用來拉抬ＧＤＰ，結果導致產能過剩，造成市場上流血競爭的大殺戮。資金如此運用，更讓明斯基時刻的來臨幾乎難以避免。

值得重視的是，瑞士銀行（ＵＢＳ）經濟學家觀察到習近平在十九大的發言，反映中國已從「強調ＧＤＰ成長」轉向「解決社會矛盾」。亦即，經濟發展至此只能慢步前進，而由於經濟發展過程中衍生的資源分配不公，破壞環境，缺乏完善的社福制度，政商掛鉤，乃種下了重大的社會矛盾，一旦成長趨緩，民眾在失業增加與所得降低的交迫窘境中，恐將引發嚴重的衝突與不安，能否妥善處理，攸關中共政權的存續，而這些未爆彈是習近平十九大之後必須面對的議題。另外，中國市場規模固然龐大，對外商具有強大吸引力，卻是封閉的，在社群網站、電商、電子支付等領域，幾乎不容外資企業進入，乃得以培育出幾隻商業巨獸，不但壟斷中國市場，更挾帶龐大資金進軍國外。而在產業轉型上，中國以市場為誘餌換取外國技術來壯大自己，取得跳躍式發展。但此種以保護主義對內，卻以自由貿易之名對外的不對稱競爭手段，已經引起外國的強烈反彈，可能引發貿易大戰，威脅中國的經濟發展。此種夾擊的形勢，意味習近平對內解決社會矛盾之際，同時必須面對外來的挑戰，將對他的中國夢構成嚴重威脅。

總之，習近平所謂新時代中國特色社會主義，具有如下的特色︰在政治結構中，以打貪為名整肅異己，將自己打造成共產中國的唯一真主；在經濟上，以投機資金、封閉市場，以及政府助拳，將中國打造成經濟恐龍。十九大之後，這頭集權、封閉、張牙舞爪的怪獸，不但不可能轉化為民主自由的現代國家，更可能會是危及國際和平與穩定的最大變數。