自由廣場》建構分級多元資本市場

◎ 莊佳瑋

台灣錢是否仍淹腳目雖有不同看法，但從前幾年不動產價格大幅上揚的狀況看來，台灣這個資本市場中，仍然充沛著許多伺機而動的資金，只要遇到好的投資機會，自然能夠吸引資金匯流。

只是我們必須要對資本市場具有更進一步的認識是，在市場中的參與者會依據本身設定的風險係數不同，追求「相對應」風險的投資項目，例如郵政儲金為求穩健，在法規面與操作面都受到嚴格的投資項目、額度限制，不得讓其暴露在過高投資風險之下；反之也有依據本身設定的獲利率不同，進而追求「相對應」風險的投資項目，例如創投基金設定的高報酬率，讓他們多數的投資對象是風險較高的新創公司。天下沒有白吃的午餐，也沒有人會去進行高風險低報酬的投資，因此主管機關的任務便是在整體資本市場下，根據不同的籌資類型（對私人或對公眾），給予不同的管制標準（包括法規彈性、投資資格等），以確保資本市場的每一分錢，都能在最有效率的狀況下賺取符合其對應風險的報酬。

由此便不難理解櫃買中心針對生技公司申請上櫃案件，即便是公司取得經濟部工業局函文，也會衍生出所謂「潛規則」加強審查的作法。「潛規則」本身並無對錯，只要透過機關反覆、一貫地實踐而具有可預測性即可，例如法院通常會對初次犯罪的被告科以易科罰金或緩刑的刑度，這會使得初犯較願意坦然面對自己的錯誤、改正自己的行為。在櫃買中心上櫃由於牽涉不特定投資大眾，其發行影響廣度甚高，因此在投資人保護的宗旨下，要求較高的公司治理、獲利能力、資訊透明，某種程度上也是讓資本市場透過其管制手段，分析其風險係數，做為是否投入資金的判斷標準。倘若自己設定的標準無法維持一貫，開放過多不符合上櫃標準的公司進入，只會使得市場投資人因為難以預測分析上櫃公司真正的風險何在，進而危害到投入整體上櫃市場的意願。

從這個角度出發，面對公司草創缺錢、虧損無法借款的窘境，到底應該是透過協調櫃買中心放寬標準，還是引導至政府補助、創投基金等另種風險考量的資本，答案應該不言可喻。簡單來說，如果技術層次到了，為什麼創投基金的資本會無法到達這些具有專利與潛力的公司呢？真正應該建立平台而且可以發揮平台成效的，又究竟是經濟部工業局和櫃買中心（僅限機關間溝通意見），還是經濟部工業局與各創投基金業者呢（可以媒合投資機會並發現市場需求）？這些都是值得為政者進一步省思的議題。

（作者為彰化地檢署檢察官）