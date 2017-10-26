自由廣場》「離岸」天然氣接收站如何？

◎ 黃惟冰

第三天然氣接收站能否在桃園觀塘興建，二十六日將再度召開環評審查，其結果，不僅將影響當地千年藻礁及第一級保育類動物「柴山多杯孔珊瑚」的命運，也牽動二○二五非核家園政策的成敗。

然而，除了左右為難的抉擇以外，義大利威尼托（Venoto）外海的「離岸天然氣接收站Adriatic LNG」，或許可以提供我們另一個折衷方案。

首先，Adriatic LNG做為全世界第一個離岸天然氣接收站，位於威尼托外海十五公里，所有的作業都在海上進行，只以一條三十英寸寬的管線與陸地相連接，用於輸送「氣化還原（Regasification）」後的天然氣，無需在海岸上大興土木。

其次，Adriatic LNG每年能夠儲存與「氣化還原」八十億立方公尺的天然氣。相較之下，第三天然氣接收站的處理量僅約為每年四十一．四億立方公尺。

再者，根據中油規劃，第三天然氣接收站必須於二○二二年七月開始供氣，才能趕上台電大潭電廠新機組的商轉時程。從現在起算，只剩四年又九個月。至於Adriatic LNG，其主要設備於二○○五年五月在西班牙開始建造，於二○○八年九月由海路拖曳至海上定點安裝完成，並在二○○九年九月向陸地供氣，從興建到運轉，全程僅歷時四年又四個月。

簡單來說，不論是環境衝擊較小，處理容量足夠，還是時程符合需求，Adriatic LNG都有台灣值得借鏡之處，應該納入思考，以求決策周延。如此，或許就有可能在兩害相權的困境中，另闢蹊徑，柳暗花明。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）