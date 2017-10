自由廣場》台北和約把台澎交給中華民國？ 錯！

別再「光復」了

◎ 沈建德

昨天是二戰結束台灣受降七十二週年,當時中華民國暗作手腳,在陳儀預備安藤遞出降書之後交給他的第一號命令上寫著「接收台灣、澎湖列島之領土」,致安藤不簽降書,所以,到今天有台北受降,中華民國卻找不到安藤的降書。又編謊言謂一九五二年四月二十八日的台北和約把台澎交給了中華民國,戳破如下:

一、一九五一年九月十七日,美國駐台大使藍欽(Karl L Ranking)警告外交部長葉公超,台北和約不得暗示台灣已因該條約之簽訂而在法律上成為中國領土之一部分。

二、一九五二年五月十三日,中華民國外交部對日和約案卷第五十四冊:「查金山和約僅規定日本放棄台灣、澎湖,而未明定其誰屬,此點自非中日和約所能補救。」

三、一九五二年七月十六日(中央日報)「立院討論對日和約 外長答立委質詢」:我國根據開羅宣言先行接收台澎,並已在台澎執行行政權,無疑地,台澎已是我們領土的一部分。中日和約是完全依照金山和約規定的條款而訂定的,關於這一點,我們曾經盡力作進一步的規定,但最後沒有達到目的。

四、一九五二年七月二十三日,美國駐台大使館Despatch No.31向國務院報告,葉公超說:微妙的國際情勢讓台澎不屬於我們。在目前的情況下,日本無權將福爾摩沙與澎湖移轉給我們;日本即使想移轉,我們也不能接受。「外交部」說沒這個檔案。但:

五、一九七一年七月十三日,美國國務院法律顧問Robert I. Starr致國務院中華民國科科長Charles T. Sylvester函,確認了第四點,其中「日本即使想移轉,我們也不能接受」的原文為nor can we accept such a transfer from Japan even if she so wishes。

(作者為留美企管博士,前中興大學企管系副教授。https://www.facebook.com/TPGOF)