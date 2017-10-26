自由廣場》與鯨鯊共游

◎ 莊振成

本人是英國行銷研究所的畢業生，日前我去菲律賓宿霧旅行，深感歐斯陸（Oslob）的鯨鯊村模式，非常值得墾丁或小琉球參考，不但有助於提升知名度與吸引力，也可產生龐大的新創觀光經濟效應。

鯨鯊是海底最大的魚類，俗稱「溫柔的巨人」，吃浮游生物，溫馴且無害於人類。菲律賓人利用某處保育區的環境，每日定時地以浮游生物餵養當地的鯨鯊，養成了大約五隻鯨鯊賴著不走的習性，而衍生巨大商機。一尾在漁業市場僅值五十萬元的魚種，變身宛如印鈔機，以及旅客所創造的周邊效應，值得一年四季都可下水的墾丁或小琉球效法。

台灣東部為鯨鯊頻繁出現的海域，如果能先圈養野生中型鯨鯊於海洋大學或海生館，使之習慣人類餵食，進而在野放時依舊會為了食物巡返，此觀光模式即可開展。

當然，必須先與保育團體、相關業者溝通，建立規範，尋求共識，避免重演當年花蓮七星潭海域因遊客過多，導致鯨鯊驚嚇過度而出現撞擊自殺的情況。一旦協調成功，與其將鯨鯊置於海生館增加本地門票收入，不妨學習菲律賓將鯨鯊餵養在大海，吸引國際觀光客，創造更大效益。

菲律賓能，同屬熱帶的墾丁、小琉球也絕對能。而日本及南韓因水溫太低無法發展此模式，中國大陸水質混濁也不適合，更能凸顯我們「與鯨鯊共游」觀光模式的話題性與吸引力。

（作者為珠寶商，台北市民）