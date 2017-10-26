自由廣場》《金恒煒專欄》斥廖達琪們的胡扯！

談《自由中國》從頭到尾主張「撤銷」救國團

救國團是不是國民黨的附隨組織？這是不證自明的事實。要證據？且看下文。

這裡先處理黨產會召開的第二次公聽會中國民黨代表們的胡言亂語，他們除了用「看不出」這種毫無知識的話搪塞外，委任律師劉昌坪指出，蔣介石日記不一定可信，因蔡總統與蘇院長都曾參加救國團活動，可見「不分黨派」云云。劉是律師，應知道所有論證都要證據，指蔣介石在日記中說謊，卻不提證據，只顯示為了掩護非法組織寧可打蔣耳聒。至於說蔡、蘇參加救國團，不能反證救國團非附隨組織。更可議的是，中山大學廖達琪教授，竟然敢說「雷震認為救國團非國民黨附隨組織」；「附隨組織」雷震哪聽過？捏造雷震的話，叫人不齒。

救國團宣佈成立之後的十二天，《自由中國》即刊出徐復觀質疑文章（七卷八期），認為救國團是「國家體制外」的組織，人事上「其負責人如蔣經國、周至柔至程天放…都是國民黨的核心幹部」，「團章」明示「在三民主義最高指導原則之下」，「團徽」則中間青天白日，「乃國民黨黨徽」；完全坐實即現今所謂「附隨組織」。再看雷震回憶錄當年省主席吳國楨的說法：「我反對青年救國團之設立，但不發生作用，我只能消極行動，不發給經費，所以蔣經國恨死我了，偌大一個組織，未經立法院立法，只由總統一紙命令，蔣總統即為團長，蔣經國即為團主任；……除了『家天下』之外，別無其他解釋。」雷震、徐復觀因之備受蔣經國打壓，俱見雷震日記。

救國團既為「附隨」的黑機關，自沒有法定預算，只能憑權勢到處找錢。一九五四年六月吳國楨在《展望（Look）》發表〈你們的錢在福爾摩沙建立了警察國家〉，痛斥「救國團是師法希特勒青年團和共青團的青年團」，與胡適發生論戰（詳見拙作《面對獨裁》〔上篇〕），時任省財政廳的任顯群就說吳國楨一毛不給，他只能偶爾給一些，以維持關係云云。這不是「附隨」什麼才是？

《自由中國》從頭到尾主張「撤銷」救國團，發表社論，一論、二論乃至三論；皆以「撤銷救國團」為題。下依三社論為據。一九五二年老蔣在青年節文告中宣布成立「救國團」，九月行政院「訓令」核准，完全沒有立法程序；且成立在前，「訓令」在後，完全是以黨領導。一九六○年七月一日救國團才正式納入教育部，原屬救國團的軍訓人員，也全部併入教育部。這樣救國團是否脫離「附隨」？不，在教育部之外還留有一個「一室五組」，正是搞「活動、文教、青年」的那個救國團。

所以一九八九年向內政部登記為財團法人的救國團，是「一室五組」的孑遺，繼續國庫通黨庫、黨庫通私庫，掙了偌大產業。拖到今天才處理救國團，只有依《自由中國》的主張—「撤銷」一途，別無他想。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）