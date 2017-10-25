自由廣場》高雄輕軌健檢與建言

◎ 陳信諭

試營運中的高雄輕軌，廿三日公告十一月一日起收費，我所參與的青年組織《高雄好過日》與高雄起家的政黨《基進黨》，日前發起了輕軌健檢的活動，在搭乘過程中，不少參與民眾反映過彎時鋼輪噪音過大、警示聲響起車卻沒來，優先號誌常無法有效動作，讓列車或路面交通兩邊都空等情況。

特定路段噪音比舊式路面電車還大，推測可能為列車車輪磨削與軌道磨軌不確實，才會導致列車車輪失圓、軌道鏽蝕，造成噪音震動。此外，優先號誌觸動狀況限制多、號誌不連鎖、參數未依照路況調校，加上未和交通局智慧運輸中心徹底連線整合，除了拉低列車平均時速，也導致用路民眾抱怨。

歐日等路面電車成熟國家，無論是否採行優先號誌，成功的案例均有良好的路面交通整合介面，不僅讓行車速率提升，更能超過公車與私人運具均速。反觀高雄，輕軌第一階段通車前表示要提供尖峰七分半鐘班距，均速二十至二十五公里，這些當初的保證全都跳票。目前班距尖離峰均長達十五分鐘，均速僅十二至十八公里，比原先的承諾少了三成多；交通局更是拒絕檢討增開接駁公車路線。諸多的缺失，平白糟蹋了引進輕軌系統的前瞻性。

另外，輕軌二階段工程面臨的CAF和Alstom兩廠商系統整合，也必須做好因應措施，而轉乘站如凹子底設計不理想、橘線東段無法轉乘等，市府應正視問題，務必讓市民享受一流大眾運輸服務水準。

（作者為醫師，高雄好過日協會理事長）