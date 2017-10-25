自由廣場》V-Men路跑與白絲帶運動

◎ 紀惠容、馬禮安

一九八九年十二月六日，加拿大的蒙特婁大學有十四名女學生不幸遭槍擊身亡，原因是凶手聲稱女性主義者毀了他的人生。由於這起加國史上傷亡人數最慘重的屠殺悲劇，一群加拿大男士發起了白絲帶運動，如今這運動已推廣到全球，邀請所有男性共同宣示「反對男性以暴力加害女性」的決心。

台灣V-Men路跑活動的起源有一部分來自於白絲帶運動，主辦單位勵馨基金會長久以來就不斷呼籲男性加入反性別暴力的行列。過去兩年來，勵馨基金會藉由舉辦V-Men路跑活動，動員各年齡層的男性和女性來參與，展現對於反性別暴力的支持。

V-Men路跑是個以實際形式吸引更多男性認識反暴力議題的活動，V-Men這個名稱則是取自於世界名劇〈陰道獨白〉（Vagina monologue）所推動的終止暴力V-Day系列活動(https://www.youtube.com/watch?v=0S1T3FRUzZ8)。

V-Men指的是願意積極支持反對性暴力／性別暴力的男性，他們願意挺身而出對抗男性沙文主義文化，自己當然也不會用任何暴力形式來對待周圍的女性。今年勵馨基金會的目標是希望鼓勵四千位不分性別年齡的民眾來參加V-Men路跑活動。

台灣正在朝完全性別平等的社會逐步邁進，二○一六年台灣誕生了第一位女性民選總統，目前台灣也有卅八％的民意代表是女性。而在加拿大，內閣閣員中有五十％是女性，此外，加拿大的女權國際援助政策也主張藉由賦予女性權力來減少貧窮和促進和平。

但是要終結加諸女性的暴力，還有很長一段路要走。根據世界衛生組織的統計，全球每三名女性中，就有一人經歷過家暴或性暴力。目前加拿大也面臨相同挑戰，尤其是原住民女性遭受暴力對待的比例是非原住民女性的三．五倍。

這就是今年加拿大駐台北辦事處決定參加V-Men路跑的原因，在此我們也誠摯邀請親朋好友，無論是加拿大人或台灣人，不分性別也不論年齡，跟我們一起來共襄盛舉。

（作者分別為勵馨基金會執行長、加拿大駐台北貿易辦事處代表）