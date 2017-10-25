自由廣場》不能讓獵雷艦變成「爛尾樓」

◎ 呂禮詩

四月以來，獵雷艦負面消息不斷，但無論媒體爆料、立委質詢，海軍回應總是四平八穩，好似媒體都是錯誤報導、立法委員總是杞人憂天；直到承造的慶富造船公司函文總統府請求紓困，朝野才赫然發現獵雷艦的問題幾乎已成為難以解決的「爛尾樓」。

根據國防部日前提交立法院外交及國防委員會「國軍獵雷艦執行進度」的報告中，臚列獵雷艦未來的可能選項分別為：「慶富公司繼續履約」、「其他船廠承接」、「國內重新招標」、「撤案」；但以昨日國防部例行記者會中說明「其他船廠承接」的問題與複雜性、「國內重新招標」船體及戰鬥系統所涉及的輸出許可獲得，間接的說明真正可行的選項只有「慶富公司繼續履約」及「撤案」兩者。

慶富公司是否具有繼續履約的能力，從其函文總統府的「發還二期保證金」、「聲請破產」及「政府接管」三項評估方案，只有「發還二期保證金」一途可行，然此正是國防部副部長及海軍參謀長一直強調「立於不敗之地」的履約保證，也就是發還保證金的機會極低；故此，國防部及海軍的選擇只剩合約附加條款中「契約終止解除及暫停執行」的條件成立。

然而此一選擇，在「其他船廠承接」與「國內重新招標」困難重重下，被迫只能「撤案」；這也就是國防部及海軍面對立委質詢，能夠清楚的說明現有艦艇「性能提升」的原因，但這也象徵了海軍自2013年起推動的「康平專案第二階段」壽終正寢！然其真正的影響在於獵雷的能力一旦受限，以佈放水雷遂行「拒止」的構想，亦將受到考驗。

截至目前為止，解放軍造艦的總噸位雖然驚人，但其在佈雷或獵雷的能力並未等比成長；以解放軍北、東、南臨海各戰區星羅棋布的基地與水警區，近十年下水的掃雷艦未及十艘，顯然力有未逮；此即為美國國防部主管亞太事務代理助理部長海大衛（David Helvey），月中在美台國防工業會議中所指出：台灣需要具彈性的嚇阻能力，讓對手侵略的能力複雜化；且必須發展符合成本效益的不對稱手段。

時間並不站在台灣這一邊，解放軍已開始部署外型與義大利「冥王加強型」（Pluto plus）極為相似的自主式水下載具（Autonomous Underwater Vehicle, AUV），並更進一步的研析「精海」系列無人艇（Unmanned Surface Vessel, USV）與艦載直升機探雷、獵雷的可能性；當其水下、水面及空中所形成三度空間水雷作戰能力構建完成時，年初國防部所公布的「四年期國防總檢討」，其中擬以智慧型水雷執行「重層防禦」的構想，亦將化為黃粱一夢！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）