自由廣場》紀元有兩種選擇

◎ 賴佑哲

國民黨給中國共產黨十九大賀電，文末的紀元只寫「一○六年（二○一七）十月十七日」。國民黨洪發言人說，「這就是一中各表的精神。國民黨從以前歷任黨主席給中共的賀電都是如此作法，而中共回覆是用西元紀年，這是相互默契。這也確實表現九二共識、一中各表精神，雙方在各自利基點上尋求可以對話的契機。」又強調，「紀年是其次，最重要的是國共雙方因此能展開兩岸對話並進行實質的交流，雙方願意對話對兩岸和平發展才有實際幫助。相較之下，執政一年五個月的蔡政府，不願承認九二共識，造成兩岸關係冰凍停滯，甚至走向對立的危險境界，這才是令台灣人民難以接受和憂心。」

為了化解國民兩黨的分歧、對中共示好和盡速與國際接軌，台灣目前紀元有兩種選擇。第一種選擇，國民黨在立院提案，將政府機關以後的中華民國紀元改為中國。如此，國民黨給中國共產黨十九大賀電，文末的紀元就可以堂皇寫「中國一○六年十月十七日」。不過恐怕中共不高興，因為中國據說近五千年，屈指算算恐怕要改為「中國四六○二年十月十七日」。

第二種選擇，時代力量或民進黨內有識之士可以藉勢推動台灣紀年與國際接軌的立法，一舉將所有公家機關的行政曆年改為公元。那附共的和國民黨部分人等就可堂皇使用二○一七年十月十七日。這樣也許更合於老共之意。

最後，可再引用國民黨說詞，在台灣國內說，「紀年是其次，最重要的是國民雙方因此能展開國家對話並進行實質的交流，雙方願意對話對台灣國家發展才有實際幫助。相較之下，卸政一年五個月的國黨，不願承認台灣主體意識，造成政黨關係冰凍停滯，甚至走向對立的危險境界，這才是令台灣人民難以接受和憂心。」

（作者任職醫院管理，花蓮縣民）