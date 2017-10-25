用「台灣標準時間」取代「中原標準時間」

◎ 黃聖峰

「變更時區」成為熱門議題，惟筆者認為，若要與中國區隔，與其時區變更，不如「時區正名」。

時區主要是為確保各地人們盡可能過著與生理時鐘搭配的生活。在選擇時區時，會先依據適用地區跨越的經度來決定時區數，每時區跨經度十五度。如果適用地區跨越經度不超過十五度，全區可使用同一時區；如果超過十五度，就有使用超過一個時區的客觀需求。由於台灣本島、澎湖群島及周邊離島跨越的經度僅三度，所以採用單一時區即可。

接著是依據所在經度決定適用的時區。由於台灣本島、澎湖群島及周邊離島皆位在東經一一九至一二二度間，處於120±2度範圍內。因此，從地球科學的角度，最適合台灣的時區會是自本初子午線逆時針起算第八時區，也就是GMT +8。

最後則是政治因素。例如原本依地球科學角度屬於某時區的地方，可能會因為政治因素而採用其他時區。

筆者認為，為了將台灣跟中國區隔而變更時區，一來峽西中國政權的對台野心並不會因此而削減，二來峽東中國政權也不會因為變更時區而消失，且時區變更為+9，會增加能源消耗量、生活風險，並減損民眾的睡眠時間。而這方面的負面效應在冬季會更加嚴重。

確實，台灣在日治時期曾採用+9時區，但台灣當時是殖民地，配合殖民母國是義務，殖民政府並不在乎台灣人民是否方便。今日我們若從以台灣人民為主體的角度出發，自然應該以確保台灣人民的生活品質為第一要務。因此，筆者並不贊同為了區隔台灣與峽西中國而變更時區，而是主張將現行十足中國味的「中原」標準時間正名為「台灣」或「玉山」標準時間。

而如果台灣的時區真要更改為+9，為降低變更時區對生活品質的負面影響，則強烈建議在十月下旬到三月上旬同步實施+8的「冬令時間」。

由於內政部民政司負責「劃一時曆」工作，則時區名稱、加減等應屬該單位權責。又因時區名稱並非立法規範事項，因此，內政部民政司應有權逕行發布行政命令變更時區名稱。唯為促進公民參與，並凝聚台灣人的共同體意識，建議透過線上或公民投票的程序，讓全民共同參與為宜。

（作者為英國倫敦學院大學國際法碩士生，臺澎國際法法理建國連線發起人暨研究主持人，https://www.facebook.com/rotpnetwork）