鏗鏘集》小小英VS.習大大

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台灣的中國問題，也就是在台灣的中華民國與中華人民共和國糾葛問題，從蔣介石、蔣經國（或包括嚴家淦）、李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，對應的是毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平。一九四九年迄今未解。

蔣介石、蔣經國時代和毛、鄧的對峙，是冷戰時代的因緣際會。其後，應是另外的時代。中華人民共和國還是中國，但自一九九六年李登輝時代起，台灣的政權早已脫離了中國。即使馬英九的二○○八到二○一六想要勉強掛勾，俱遠矣！

事實的相對獨立，即使法理上並未解決，但李登輝以取消動員勘亂時期臨時條款，視中華人民共和國為一個國家而非叛亂團體，釋出了台灣的善意和現實感。如果，中華民國這個帶有中國性的國家名號改掉，不正是中國共產黨一個中國的實現嗎？

又何苦，中國共產黨和中國國民黨要在「九二共識」的虛構牢結互相綁架？如果中華人民共和國讓你中華民國的國號、國旗、國歌在中國暢行無阻，也就罷了。明明共識沒能各表，中國國民黨還往坑裡跳。倒是，在台北街頭，三不五時，五星旗、義勇兵進行曲的表述像污染、像噪音。連中國國民黨自己人馬都喊中華民國亡了，不是嗎？

中共十九大，習大大的身影讓世人看見中國強起來是什麼樣子，什麼民主什麼自由似乎就得與中國絕緣。說尊重台灣現有制度、生活，那麼就尊重進入新世紀以來，台灣努力走過國共鬥爭，走向自己小而真實國家的願望吧！小而美的國家是小小英的政治版圖，習大大掌控的國家大卻讓人恐懼。

台灣的總統相對習大大而言，是小小英。中華人民共和國是一個大國，大國就要有大國的樣子，想想大清帝國時代後期，列強怎麼侵略壓迫中國的。好好發展你們中國，追尋作為一個文明國家吧！習大大在中國應有他的中國夢，小小英也應在台灣有她的台灣夢。這樣寫歷史，歷史也會好好留下台灣與中國進入二十一世紀以後政治人物怎麼突破和開創的故事。新時代要有新格局！

（作者李敏勇，詩人）