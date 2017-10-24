社論》把握安倍執政 強化台日友好

日本眾議院改選，自民黨及公明黨的執政聯盟大獲全勝，獲得確保修憲所需三分之二以上席次。安倍解散眾議院、提早大選的策略奏效，將連任黨魁，並有機會成為在任最久的首相。台灣與日本關係密切友好，面對共同的挑戰，安倍又是歷來對台灣最友善的日本領袖之一，我國應把握安倍執政期間，全力加強兩國關係。

眾議院本屆任期原到明年底，安倍上月下旬宣布提早大選，被視為一場政治豪賭。採內閣制的日本，提早改選眾議院如選情不如預期，不但自民黨執政前景多艱，安倍首相及黨魁職位難保，要推動改革及修憲等打算都可能化為泡影。如今結果顯示，不僅自民黨贏得大選，安倍更成為最大贏家。

執政聯盟大勝，就結果論，至少有兩大助選功臣，北韓領袖金正恩尤為首要。近數月來，北韓頻頻發射飛彈，幾度飛越日本上空，揚言要以核彈「擊沉」日本，耀武揚威，國際關切，日本尤感不安。隨著警報聲響起，日本民眾危機感日增，安倍以面對北韓威脅為提早大選的主要考量，高舉「突破國難」大旗，強調全力保障國民生命安全及和平生活，選民也以贊同強力外交和陣前不換將來回應。

在野黨表現不佳，也讓選民別無選擇。本來，東京都知事小池百合子人氣興旺，她領導的希望之黨前景也看好，但與民進黨的在野黨重組處理失當，不但傷了自己，也導致在野黨欲振乏力，僅民進黨分裂出去的立憲民主黨較有斬獲。「安倍獨大」形勢依在，執政聯盟獲得民意的重新認證與付託。

旁人助選固然重要，主其事者才是制勝關鍵。安倍解散國會，風險不小，黨內親信也有反對或質疑者，但傑出領導者慎謀能斷的特質，讓安倍仍決定提早大選。事實上，三個多月前，安倍民調支持率曾降到三成以下，顯示此舉確屬政治豪賭。正因如此，勝選後安倍強調自己和黨仍受嚴厲監督，會謙虛以對。

政治之外，安倍經濟學雖尚未能讓日本掙脫困局，但績效已見。日本經濟今年第二季成長四％，連續六季成長，失業率二．八％，日經指數漲逾二萬一千點，為二十一年來最高，加上東京奧運所帶來的投資，外資看好前景。不過，有如安倍所強調，人口老化及少子化嚴重，對社會福利及財政帶來極大壓力，消費、物價及薪資也有待提振，經濟結構與財政改革仍待落實。安倍經濟學尚未成功，但安倍的積極努力，有目共睹。

大選之後，日本政壇隨即進入政黨合縱連橫的新局面，而執政聯盟加上希望之黨及日本維新會，對修憲持正面態度的眾議員席次約達八成，修憲議題也將浮現。從台灣看日本，更值得關注的應是兩國外交與經貿關係。

台灣與日本兩國友好，理所當然。歷史的連結，地理、戰略和經濟的相近，使得雙方往來密切，民間互存善意及好感。這一親善關係，患難之時自然流露，日本三一一和台南二○六大地震，兩國人民相互關懷，熱心救災捐輸，傳為佳話。東京奧運三年後舉行，日本民間已熱心行動，爭取我國以「台灣」之名參與；而旅日台灣僑團積極為兩國關係努力，有目共睹。另一方面，官方關係雖受限制，但蔡英文去年當選總統、這次安倍勝選，兩國領袖公開互賀。「台灣是日本的老朋友」，見諸安倍公開講話；「歡迎台灣參加ＴＰＰ」，是日本政府發言人菅義偉官方發言。近年中國四處壓縮我國在國際組織的活動空間，日本方面也屢曾支持台灣。

誠然，台灣要增進與日本友好關係，中國必多方阻撓，且結合在台灣內部它的馬前卒唱反調。這一仇日心態及作為，常使得進出口、捕魚等經貿議題被無限上綱，演成政治問題。主政者如以「維持現狀」為能事，怕惹爭議，台灣與日本關係即難有突破性進展。賴清德院長在台南市長任內積極促進與日本交流，蔡英文總統日昨在賀電中期待深化兩國關係；安倍持續領導穩定多數政府已成定局，如何把握這一對台灣友善的良機，實質提升兩國關係，蔡政府應有效行動，求其實現。