自由廣場》科技部學術倫理新規範 搞錯對象

◎ 牛明

科技部要求首次申請或執行科技部計畫之主持人，須完成六小時的學術倫理教育課程；大學研究所新生要先完成線上倫理課，並通過評量，才能申請學位考試。科技部強調「學術倫理的教育效益遠大於事後的處罰」。這些內容，一方面顯示科技部失職，二方面搞錯對象。

首先，「學術倫理的教育效益遠大於事後的處罰」，這是個研究命題，科技部是否已完成研究，並取得證據支持此論點？如果答案為否，顯示做為學術研究主管機關之科技部，未遵從科學研究之程序，即作成結論，這是否也違反學術倫理？

其次，研究生就算上完線上倫理課，可認證其了解學術倫理之內涵，但是否具有迴避學術倫理紅線之能力？特別是當研究生的指導老師如果違反學術倫理，此時研究生該依據學術倫理課之內容指正指導教授，還是繼續跟隨指導教授違反學術倫理？

科技部學術倫理措施的根本問題，在於科技部怯於執法，卻勇於外求莫名其妙的創新規範。已見學術倫理問題個案被陳報科技部，被科技部以未違反學術倫理結案後，卻被檢察官起訴，並經法院判決確定之個案。這些個案科技部不僅消極以對，甚至違反科技部內規，核予新的研究計畫。科技部自身審定之TSSCI期刊亦可見違反學術倫理之論文，但科技部只施展賦予期刊光環的權力，卻未施展監督這些期刊品質的義務。

至於研究生問題，曾見研究生大幅抄襲指導教授的博士論文，而口試委員包含該指導教授的指導教授（師公），但論文照案通過。既然師公已不懂學術倫理，當然指導教授也學不到學術倫理，當然無法傳授研究生學術倫理。

此外，也常見違反學術倫理者被聘為學術倫理講座教授。研究生因學習環境不良犯錯（常可見同一段落出現於數十篇論文），定有應教育修正之處，但絕不應成為台灣整體學術倫理問題之遮羞布，不應成為改良學術倫理之箭靶。

科技部應先檢視過去學術倫理檢舉案與法院判決，修正學術倫理規範。也應協調教育部與法務部，設立學術不端審查委員會，獨立審查學術倫理檢舉案。並公開說明學術倫理檢舉案爭議准駁之依據。還應監督TSSCI期刊，如有刊登違反學術倫理之論文者，予以適當處分。否則只針對「下樑」而來的政策，將無法竟其功。

（作者為研究人員，台北市民）