自由廣場》（北社論壇）早日釐清「固有疆域」的意涵

◎ 陳逸南

國民黨立委王育敏十月十三日在立法院質詢時追問「固有疆域」等問題，行政院長賴清德答詢反問，「妳今天說我當行政院長，我可以管到習近平國家主席所管的範圍嗎？這已經超過現實了嘛！」賴揆認為，探究這個問題，不過是呈現台灣的社會分歧，沒有意義。

依憲法第四條規定：中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。大法官釋字第三百二十八號解釋指出：中華民國領土，憲法第四條不採列舉方式，而為「依其固有之疆域」之概括規定，並設領土變更之程序，以為限制，有其政治上及歷史上之理由。其所稱固有疆域範圍之界定，為重大之政治問題，不應由行使司法權之釋憲機關予以解釋。

許宗力教授（大法官）在《憲法與法治國行政》（二○○七年一月二版）第二百二十七頁指出：增修條文第十條（現改列第十一條）規定「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」這一條文對兩岸關係的重定位尤其重要，它除了賦與對大陸法律之承認憲法基礎外，傳達出的另一重要訊息是，中華民國憲法的地域效力不再及於中國大陸，而只侷限於台灣。

行政罰法第六條第一項規定「在中華民國領域內違反行政法上義務應受處罰者」。惟大陸地區是否為此處所稱之「中華民國領域內」，由於「固有疆域」的意涵未能釐清，導致行政管轄權之適用範圍，存有紛擾。通說認為行政管轄權不及於大陸地區，此與前述賴院長見解相近。目前，有些行政機關卻採行相反的見解，產生不少違法與不當的行政處分，人民需要訴願及行政訴訟，勞民傷財，也引起不少民怨，有待改革。

細讀十月十五日王景弘「『台灣』務虛務實六十八年」專論之結語，確保台灣與中國互不相隸屬的狀態，獨立生存在國際社會。這也是當前絕大多數台灣人民可以接受的底線。建議政府早日釐清「固有疆域」的意涵，消除台灣的社會分歧，確保台灣的主權地位，讓國人團結一致，依國際法「住民意願優先原則」及聯合國人權兩公約「人民自決原則」，台灣人民共同來選擇過著幸福及尊嚴的日子，不容外力的恫嚇與干涉。

（作者現任台灣北社理事）