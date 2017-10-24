自由廣場》反同挺同對決 五點觀察

◎ 黃立德

「北北基安定力量聯盟」對時代力量立委黃國昌發動罷免，跨越連署門檻，極可能年底前投票。撇開媒體怪獸對黃國昌「一路追殺」不談，我看「罷免理由書」洋洋灑灑列了七點，黃國昌挺同婚法案顯然是最主要因素。

挺同婚法案的立委那麼多，反同婚的基督教右派團體拿黃國昌開刀，讓人感覺是在「欺負小黨」。不過這是公民權的合理行使，可以不贊同但必須尊重。個人認為，罷免黃國昌一事，觀察重點在於一、挺同的「進步」思潮，能否獲得常民的認同與支持；二、反同的「沉默螺旋」效應，在不具名投票制度下，是否出現倒轉；三、反同挺同公民的第一次選票對決；四、反同挺同的世代差距，與現行小選區選制的交互作用結果；五、未來反同挺同的對峙，會不會「反噬」民進黨政府。

筆者不反同婚，但對於未經足夠社會對話及倉促修法，甚為不解。對於排除公民投票之解決方案，更是反感。但是「安定力量」挑黃國昌下手，讓特定媒體敲鑼打鼓，讓民進黨噤聲，反而讓不少人產生同情黃國昌的心理，甚至因此有要黃國昌「選市長」（如果罷免通過）的聲音。看來，這齣二○一七年尾台灣政治大戲，挑戰的不只是所謂「進步」的婚姻平權觀念，也挑戰所謂「進步」的政黨！

（作者為教師，桃園市民）

寒蟬效應 值得關注

◎ 張勳慶

時代力量立委黃國昌的罷免行動逐步升溫，也讓人觀察到某媒體集團刻意強化報導，外加這起罷免案主要推動者是反同色彩濃厚的「北北基安定力量聯盟」，據傳該組織已經掌握到三萬筆個人資料，除了罷免之外，更要在下次地方選舉中推出候選人，去角逐民代進入議會路線。黃國昌則聲稱堅持改革路線，以及願意公開辯論。

從整個罷免案的發展來看，恐怕無人能否認這是反同與多元成家間的對抗，其中又參雜著特定媒體與民代之間，過往在社會議題上衝突的第二次角力。當然，這也會引發新聞學界關注，那就是這起罷免案，新聞報導上是否有基本的客觀中立。

更重要的是，若一位認同多元成家的立委，被反同團體高度動員與操盤下罷免成功，或至少讓該立委受到一場公審和疲於奔命，是否在未來多元成家與婚姻平權議題和立法進度上，產生寒蟬效應與全面倒退，是你我在觀察此次罷免案所該關注、警惕之處。

（作者任職文教機構，新北市民）

林濁水到底在說什麼？

◎ 蔡美珠

由政治團體「安定力量」發起罷免新北市汐止選區立委黃國昌的活動，經新北市選委會統計，連署書已達第二階段連署門檻，中選會將於十月底宣布罷免案是否成立。對此，民進黨前立委林濁水在臉書表示，他反對罷免黃國昌，理由是「罷免是一個民粹的落伍制度」。

真不知道林濁水前立委到底在說什麼？我國憲法第十七條規定人民有選舉、罷免、創制及複決之權。公職人員選舉罷免法第九節就是罷免的相關規定，如果林先生對相關法律有意見，應該是在擔任立法委員時提出才對呀。

另外，林先生說罷免是一個民粹的落伍制度就更離譜，因為民主政治中既然有選舉，當然就該有罷免制度來制衡失職的民代。以先進的民主國家，根據統計，二○一一年，美國就有十七州舉行了至少一百五十起的罷免。在這些公投案當中，七十五位被罷免成功，而另外有九名則在罷免的威脅下自動辭職。希望林先生不要隨便說說以免笑掉人家的大牙。

（作者為退休教師，新北市民）