自由廣場》《怒海劫》談紀德艦救漁船

◎ 許又方

蘇澳籍漁船「春何豐166」日昨因故障失去動力，由於海象惡劣，海巡署的小艦艇難以馳援，因此改由海軍出動紀德級驅逐艦才順利將漁船救回，卻因此遭到若干媒體譏為「用大砲打小鳥」。對於這種批評，筆者實無法苟同。

好萊塢電影《怒海劫》描述一個真實故事：二○○九年美國籍貨輪阿拉巴馬號在索馬利亞外海遭到四名海盜挾持，船長菲利普斯被擄至一艘小救生艇上。結果呢？美國軍方出動了配備神盾戰鬥系統的亞里．勃克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer，即我軍紀德艦的前身）班布里奇號（Bainbridge）及美國最頂尖的「海豹部隊」前往救援，最終成功救出菲利普斯船長。

當時美國輿論幾乎一面倒將此行動歌頌為一「英雄事件」，沒有人質疑為何需要派遣最先進的驅逐艦去攔截一艘只有四名海盜的「小救生艇」。原因無他，人命關天而已。或許有人會說，漁船在海上失去動力與被海盜挾持是兩碼子事，不能相提並論。但請別忘了，雖然事件性質不同，但一樣人命關天，更何況，阿拉巴馬號貨輪事件只有船長一人命懸一線，而春何豐166漁船上則是有多名漁民危在旦夕！這豈是區區六十萬台幣可以比擬？

納稅人花錢組織軍隊，本來就是為了保國安民，「凡民有喪，匍匐救之」，乃軍人天職，又何來大砲打小鳥之譏？

（作者為國立東華大學教授）