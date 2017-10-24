自由廣場》公務員離職率 媒體過度解讀

◎ 陳文卿

有媒體引述立法院預算中心公布的數據，「近五年的公務員離職率不斷提升，從二○一二年的○．七二％增至二○一六年的○．八六％」，趨勢來看是這樣沒錯，可是全國公務員總數約卅五萬人，離職率五年來增加○．一四％，總人數不過約四百多人罷了，而且分散在中央、地方各級政府機關中，一個機關五年前後的離職人數差異頂多僅一人而已。因此就推論說這是因為退休金福利被砍，降低當公務員的誘因，則未免過度解讀了。

而有學者擔心說，這種趨勢可能不利於提升公務人員的素質，更屬無稽。龐大的公務員體系，竟會因為不到一％的人員流動而對人力素質產生影響，未免對國家的公務員養成教育太沒信心了。

話說回來，全世界的任何企業如果整體員工流動率居然每年都不到一％，這應該是超級穩定的機構了。但負面說法就是「一攤死水」，我們反而要擔心公務員長期待在國家搭建的公務城堡裡，不容易苦民所苦。因此公務員願意走出公務城堡到民間產業界去，表示民間企業能提供不亞於公務機關的待遇以及可能更多的機會，從政府或民間的角度來看，都是很正面的。

唯一值得擔心的是，公務機關是否可能有劣幣驅逐良幣的問題，這才是國家的損失。（作者任職環保顧問業，新竹市民）

◎ 張惠和

中國時報扭曲銓敘部資料，抹黑年金改革是年輕、高學歷公務員的離職主因。人事長施能傑指出，年輕公務員離職應是重考不同科別、組別的公職，與年改關係不大。

個人想到一個相當具有代表性的公務員林于凱。林于凱支持合理推動年金改革、兼顧世代平衡，於任職漁業署期間提出年金改革建言，卻遭黑函攻擊並被調查，最後辭去公職，目前擔任「台灣公務革新力量聯盟」理事。他週一受訪就指出，離職的年輕公務員除了轉考其他公職之外，不管轉往私人企業或經商或從政，都是個人興趣的選擇，怎麼可能是因為年改的關係？且年改大概二○一二年就開始在談，基本上近五年新進公務員早已體認到年改趨勢，或多或少有心理準備，有部分關係，但最重要的還是「業務過多」的問題。林于凱的現身說法，值得真正關心台灣公務員的媒體用心思考！

（作者為環保署退休公務員，新北市民）