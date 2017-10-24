自由廣場》新南向破功？還是媒體破功？

◎ 林尚榮

日前經濟部投審會發布每月新聞稿，公布今年前九月的投資統計。這次不同於過往，除了例行對陸資來台和我國對中國大陸投資說明之外，還特別針對新南向國家做了報告。

新南向是政府的大政策，投審會之前並未特別著墨，其統計月報至今也還沒有配合調整，亞洲地區的國家別統計僅列日、韓、香港、新加坡，可見負責的單位並沒有將國家政策的展開與自己的工作做連結。

新聞稿這次開始談南向，也是被動因應，因為發布的三天前，國民黨立委林麗蟬，舉馬來西亞二○一六年對台投資比上一年度減少新台幣二十三億等為例，質詢政府的南向推動成效不好，並希望能更明確的定位，過程理性。但蘋果日報的即時新聞以「破功動畫」報導，之後包含TVBS、東森、公視、客家電視台、蘋果、中廣、Yahoo奇摩、PChome…各類媒體，均不約而同使用了「新南向破功？」聳動字眼。三天後，投審會發布新聞稿，這些媒體卻多選擇了沉默。幸好極少數媒體以「新南向國家對台投資增25％」報導(https://money.udn.com/money/story/11178/2769743)，其中被拿來炒作「破功」的印尼、馬來西亞，對台投資分別成長一三○％、一一七％最為顯著；算是另類的「平衡報導」吧！

中國「世界工廠」風光不再。今年二月，世界著名會計事務所德勤的一項調查指出，「MITI-V」（按其國家英文名稱第一個字母排列）馬來西亞、印度、泰國、印尼和越南，在未來五年中，將取代中國世界工廠的地位。以台灣企業來說，無緣參加區域經濟整合下，被迫選擇在中國、東南亞等海外投資生產，來減少FTA及未來RCEP的衝擊，而落腳東南亞，除了發展機會，還有避免將雞蛋都放在同一個（中國）籃子的風險。因此，政府現階段新南向最重要的KPI當然是台灣在這些國家的投資成長。

一至九月統計，台灣對新南向國家投資三十億○八七九萬美元，較上年同期大幅增加九十六％，對中國投資六十億九四七一萬美元，衰退近十四％。新南向國家來台投資二億○九一七萬美元，成長近二十五％，而中國對台僅一億六九八○萬美元，衰退二十％。這幾個數據可以看出是朝正確的方向發展。

「新南向」是一六年的九月才正式啟動，林立委拿一六年和一五年比，是操之過急。再說新南向的國家大多還是開發中國家，有能力出來投資的企業不多，拿印尼、馬來西亞（而不是全體新南向國家）對台投資的消長是以偏概全，更是劃錯了重點！

（作者為上市公司高階主管）