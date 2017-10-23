自由廣場》有機結合＝有機植物人

◎ 葛雋

中共十九大工作報告，習總提出「牢牢掌握對香港的全面管治權」，「管治權與自治權要有機結合」。

翻開中國人大常委會制定的香港憲法基本法，神仙也找不到條文中有「全面管治權」五個字。說到底一句話︰中共要「依法辦事，依法治港」，沒有法，再造五個字乃小菜一碟。

不過共產黨生怕自己出爾反爾說一套做一套的惡劣行徑被世人嘲笑，於是又心虛地加入一句「要與自治權有機結合」。拜託！你的「管治權」已經冠上「全面」二字，而且「牢牢掌握」了，請問香港又何來的「自治權」可言？

這就如同一個老爺聘請一位管家管理自己的府邸。老爺生性多疑，一年後提出自己要「全面管治」。管家問：「那你請我來做什麼？」老爺說：「不請你，人家會笑我。」管家不解︰「你全面管治，我有何可做？」老爺答：「我的管治權可以與你的自治權有機結合嘛！」

誰都可以想像，中國人的這套邏輯是何等的荒謬可笑。

身為香港人，為「全面理解和落實習總報告精神」，我特地查閱了「有機」一詞。原來「有機」簡單解釋就是「有生命」的意思。哦，我終於恍然大悟：習總要求兩者「有機結合」，目的是不能讓香港死，要求我們像植物人一樣的繼續苟延殘喘。

中共治下，香港人已成為有機植物人。

（作者為香港退休作家）