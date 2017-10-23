自由廣場》國民黨不敢「皇民」了！

◎ 陳振

中國共產黨第十九次全國代表大會十八日登場，出生台灣高雄的中共十九大代表盧麗安受到關注。文史工作者管仁健在臉書揭露盧麗安的家族背景，她的爺爺在日治時期是重要的台籍仕紳，曾因在東京攔車救日本國旗而風光一時。(https://www.facebook.com/renjian.guan/posts/1483224471746262)

如此一來，莫非盧麗安也是日本皇民後代？國民黨的大老們，是否也應該出來講講話？否則怎麼只說柯文哲與執政黨人士是日本皇民後代？國民黨的大老們，難道沒有祖先也是日本皇民嗎？

其實國民黨的總理與總裁，不也曾是日本皇民嗎？孫中山還有一位日本小老婆呢！蔣介石於二戰後還聘請日本將領根本博等人組成白團，幫國府守住金馬，然後將戰功當做自己的，進而擴張戰功說是他保衛台灣，可知羞恥嗎？

盧麗安說，中國樣樣都進步，是沒錯，問題是，中國有自由、民主、人權與法治等普世價值嗎？沒有這些普世價值的中國，只能始終不斷在肅貪防腐，因為除掉一批舊貪官，不久之後又會出現另一批新貪官，畢竟越專制的政權就越腐敗，因為沒有人或媒體敢監督或批評，只能靠內部自我檢查。

誠如管仁健所說：「恭喜盧代表，就用妳爺爺愛日本的心去愛中國吧！」只是奇怪的是，國民黨人士為何都噤聲了？

（作者為大學理科教師，新北市民）