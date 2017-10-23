自由廣場》外交老兵諍言致國民黨

◎ 林正二

習近平在中共十九大所提的對台政策，比以往的中共領導人更堅持「一中原則」統台策略，並以「六個任何」的措辭，強硬地反對包括華獨的任何形式台獨，已完全壓縮「九二共識」的模糊空間，至此台灣已無「一中各表」存在的可能性。習並在演說中展示強人領導的態勢，顯現中共的威權體制，其極權統治跟現今台灣人民享有的自由民主生活方式相去甚遠。這是為何百分之八十的台灣人民不分藍綠，都反對中國以「一國兩制」統一台灣的主要原因，正如前美國在台協會理事主席卜睿哲所質疑，十九大的政治報告與台灣現實脫節，習是否了解台灣人民不認同「一國兩制」？

然而，國民黨不管大多數台灣人民不接受中國「一中統台」的事實，竟然在致中共十九大的賀電中，只提「九二共識」，去掉該黨的核心論述「一中各表」，並省略口口聲聲要捍衛的「中華民國」字眼。國民黨為了一己的政治利益，竟漠視台灣人民要護衛主權與民主生活價值的心聲，聯共制台。

維護兩岸和平穩定的關係誠然重要，但國民黨不能為了討好中共，竟然配合中國的對台政策，連自己一再堅持的「一中各表」都不提，完全屈服於中共的九二「一中」共識。如果國民黨想要振衰起敝、壯大政黨的力量，必須正視台灣人民的心聲，跟執政黨合作，朝野團結對外，一起在維護台灣主權與自由民主的原則下，提出與中國交流的兩岸互動新模式。

面對強大的中國統台壓力，台灣唯一的籌碼就是團結。中國領導人為何會想用「軟硬兼施」的手法收取台灣人心、展開統台策略，主要原因是朝野沒辦法團結，加上國民黨與少數媒體不顧台灣主體性與多數人民的想法，不斷呼應中國的對台政策，讓中共誤以為不少台灣人民願意接受其統治，以致完全漠視兩岸分治分立、中華民國台灣存在的現實。有鑑於此，為了台灣人民的整體利益與國家的永續發展，請國民黨修正錯誤的兩岸政策，跟民眾站在一起，朝野凝聚政策共識，舉國團結因應中國的統台攻勢，並同心協力壯大台灣，這樣台灣才可以突破困境，持續往前走。

（作者為退休駐美外交人員）