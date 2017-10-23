自由廣場》台灣國民素質太差？

◎ 趙俊雄

柯Ｐ說，目前台灣國民素質，不僅在正直誠信上輸給美國人，而且縱容國家亂七八糟的狀況，而有什麼樣的民眾，就會選出什麼樣的總統，現在國民素質還沒到，因此他還無法選總統。身為台灣總統的選民，筆者要就所謂的「素質」反問他幾句。

一、我們姑且相信美國人真的比較正直誠信，但我們也知道，他們自己也承認這次選出了正直誠信度讓他們及世界嚴重懷疑的總統。同理可證，有素質的台北市民，選出的市長不一定有素質。

二、看來，柯Ｐ也在直接譴責被政府縱容的太陽花運動「沒素質」，那麼，要不要說明自己怎麼要靠這群「沒素質」的年輕人選上市長？

三、可否請柯Ｐ把當初選舉前後誓言要拆大巨蛋，以還給台北市民最大利益的想法及氣魄找回來，並公開透明誠實地讓市民知道，與財團躲在暗室密談決定了那些有素質的事，免得因百姓最痛恨的黑箱而損及白色力量的素質。

四、請柯市長透過i-voting了解自身的素質。他過去想要獲得深綠支持，就在二二八紀念會上啜泣，想要深藍支持，就在兩市論壇上暢談一家親，現在想要爭取台北市中間選民的票，就開始罵當初大力支持他參與選舉獲勝的綠色政府縱容國家亂七八糟。如此角色扮演錯亂矛盾，這算哪門子素質？

管理大師彼得杜拉克曾說，「社會」是「效率」及「信念」兩方面所調和構成的，很遺憾的，現在柯Ｐ在市政治理上，只見到效率的冰冷及選舉的權謀，早已不見當初的信念及白色的光明。

令人好奇的是，萬一這次柯Ｐ選不上市長，以他的個性，會不會轉而開始罵台北市民沒素質？會不會轉而又找他所謂亂七八糟、沒素質的力量選總統？

（作者為國立中正大學企管系博士生，嘉義市民）

台灣人千萬別害柯文哲

◎ 林志翰

台北市長柯文哲上週五到交大演講，面對有人建議他競選總統，柯文哲笑稱「本人還沒有到選總統的程度，因為國民的素質還沒有到那兒」。因為柯Ｐ認為什麼樣的人民選什麼樣的政府，人民對國家亂七八糟選擇縱容，台灣國民素質比美國差，光是正直誠信就輸掉了。

隔天，柯Ｐ在華山園區舉行的「雜學校VIP」活動中，談到兒時的夢想，脫口自己當上台北市長「都是國民黨」害的，被監察院彈劾、懲戒，又被調查局、地檢署約談，走投無路時，只好去做最不需要專業的市長。

柯Ｐ選擇性的傲慢與偏見，從這兩件事一覽無遺︱︱吹捧自己的同時，忘了自己政治誠信的敗壞速度可以媲美光速。

首先，柯Ｐ談「國民素質」，談民眾健忘縱容政客，批評別人的同時，應該先照照鏡子看看自己。柯Ｐ前一陣子批評國安局讓他一個人「對付阿共仔」的說法，至今提不出證據；雙城論壇上極度媚中，說兩岸一家親，表示兩岸關係是「床頭吵、床尾和」的夫妻關係，引爆台灣民怨，還引來交大學生在上星期五演講時舉牌抗議；柯Ｐ還能大言不慚談國民素質，談健忘縱容！台灣選民一定要有所回應，否則真的被柯Ｐ輕視嘲笑。

其次，國民黨迫害柯Ｐ當不成醫生，只好當「最不需要專業」的市長，柯Ｐ在宣揚個人戰功的同時，似乎忘了民進黨這位盟友。沒有民進黨的禮讓，柯Ｐ的白色力量頓時缺了一大塊。

國民黨明年若推出「血統純正」的蔣萬安參選台北市長，外省票、婦女票的回流速度，絕對狂勝連勝文，柯Ｐ恐將面臨當不成醫生、當不成市長的窘境，對於國民黨「迫害」他的感覺，絕對益發強烈。也許那時柯Ｐ才會謙虛地看待民進黨這位盟友，反省自己的大嘴巴，反省自己目中無人的自大感。

最後，台灣人千萬別害柯文哲，咱們的國民素質還未提升，實在不該「縱容」柯Ｐ成為總統。台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，兩岸之間並不隸屬。這個絕大多數台灣人的共識，怎能容柯Ｐ扭曲成夫妻關係？台灣與中國的關係不會床頭吵、床尾和，只會被家暴，因為中國國台辦說過，台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家！

（作者為數學教師，台南市民）