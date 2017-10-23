自由廣場》榮民看李翔宙留任

◎ 吳一忠

退輔會主委李翔宙為了國民黨籍立委質詢「求官」事件憤而請辭，經行政院長賴清德強力慰留，決定「放下」瞋怒，「不計毀譽，全力以赴」，繼續為國效力；在現今的體制氛圍下，殊為難得。

李主委一生軍旅，國民黨黨齡近五十年，卻因想替「榮民服務」而退黨，引來一陣撻伐，是可忍，孰不可忍，只能掛官求去。之所以遭到立委「問難」，實有跡可循。

從榮民榮眷基金會董事長改選風波開始，到被前任副主委劉樹林批評，包庇犯罪權力，鬥爭一幕幕赤裸裸的呈現。「蕭牆之爭」在輿論的強力追擊下，李主委的公信力受到重創，加上配合政府的軍人年改政策，得罪了一些同袍，一系列的導火線，才遭到被質疑的下場，至於「為了替民進黨工作放棄國民黨」之說，只能說是引爆點。

就個人所見，李翔宙任職退輔會主委後，榮民服務處力求改變，做事態度積極許多，舉凡政令宣導、關懷慰問、各項福利和照顧服務都有顯著進步，值得吾人肯定。賴清德院長讚嘆李主委戮力從公值得嘉勉，可說是鼓勵和認同。

李主委深陷政治漩渦，為維護尊嚴堅決離職，最後決定接受府院慰留，完成年改最後一塊拼圖，相忍為國的精神令人欽佩，這個抉擇代表果敢的擔當，和無可推卸的責任。

（作者為榮民，一等士官長退伍）