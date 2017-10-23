自由廣場》從鄭麗君想起蔣友柏

◎ 黃惟冰

文化部長鄭麗君二十一日表示，今天的台灣竟還以法律（中正紀念堂設置條例）明訂人民要以一個組織（國立中正紀念堂管理處）來追思蔣介石，是「一個民主時代荒謬的結果」。

確實，誠如鄭麗君所言，第一，民主時代應該以民為本，沒有為特定領導人歌功頌德的必要，那是極權國家如北韓以及中國才會出現的情況。第二，蔣介石的功過尚未蓋棺論定，在「二二八」事件中扮演的角色也仍有待釐清。換言之，是非未明之前，蔣介石沒有資格享有「帝王」般的待遇，需要國家在最精華的地段，立「廟」緬懷。

事實上，就連蔣家的後代，對於此事都早有反省。蔣友柏，作為蔣家的第四代，曾在二○○七年底接受ＢＢＣ記者專訪，針對「中正紀念堂」的存廢，他當時表示，「我不曉得我的後代，將會如何看那尊銅像，看這個在台北市中心佔地幾千坪的紀念堂，但是至少我知道在那個時候那個銅像是錯的，任何國家領袖在他過世後馬上就豎立銅像蓋紀念館，這真的並不是什麼光榮的事，要豎立銅像蓋紀念堂，也要等他死後一百年（至少也要五十年）再蓋，假如五十年後、一百年後的人民會想要替你鑄銅像蓋紀念堂，那才表示你真的是偉大」。

此外，蔣友柏對於國民黨「消費」蔣介石的行徑，也不滿的指出，「我實在不知道國民黨把我曾祖父當成他們的圖騰，然後與列寧、毛澤東和金日成相比，這樣對他們有什麼好處」。

過去，民進黨雖然曾經獲得政權，但在「朝小野大」的情況下，受制於反動勢力，轉型正義難以推動落實。但如今已完全執政，在立法院擁有過半多數，足以主導議程設定，對於「中正紀念堂設置條例」等攸關轉型正義的法律，必須有所作為，不能怠惰以對。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）