自由共和國》皇甫鳴／台灣學者轉進中國

皇甫鳴／國立大學教授

從以前的長江學者，到日前在臉書洗版的福建挖角千名台灣教授的訊息，都讓人感覺到非常的納悶。台灣教授實在有夠搶手，但是奇怪，為何偏偏都集中在中國這個國家想要來挖角？

理論上，台灣的教授都很國際化，除了少數領域用中文發表是主流，大部分領域發表的論文都在國際著名的英文期刊上。如果某個教授有世界其他國家來挖角，當然是玉山學者等級的可能人選。挖角的國家如果是中國，大家可能會產生許多疑問。又倘若是因為統戰的價值才被挖角到中國，這樣應該不是一般國際間的挖角，比較像是在兩岸特殊關係之下的轉進。

轉進成功的例子，現在最著名的就是盧麗安，她在高雄出生長大，然後轉進中國，成為上海復旦大學教授，現在貴為人大代表。我相信如果她沒有這種身分和背景，成為人大代表的機會應該沒有這麼高，這當然是統戰。這個盧麗安的確令人感到「尊敬」，她是有能力勇敢歸化中國的愛中國人士，跟一堆在台灣的愛中國人士並不相同。不過歸化中國之後，在中國生活久了，講的話真的就不像台灣人。

盧麗安最近接受媒體訪問提到：「台灣自許是開放民主的社會，在她成為人大代表後，卻接到很多親友給她的訊息表示，妳說出了我們不敢說的話，若台灣是個民主自由開放的社會，那為什麼我說的話，是大家都不敢說的話呢？」講這樣的話，肯定是沒有在台灣生活過，這些親友也不知道從那裡來的，在台灣哪有什麼話不能講、哪有什麼話不敢講，五星旗高高掛在街頭，希望台灣被中華人民共和國統一的聲音沒有停過，有倡導和支持投降中華人民共和國的媒體和政黨，在街頭也有希望大家歸順中華人民共和國的示威遊行。她又說，想回家不希望返台受阻，要問張小月，陸委會立即回應有合法證件即可。真的再度確認台灣不屬於獨裁中國，台灣是擁有民主、自由、人權的法治國家。

盧麗安歸順中華人民共和國這樣的行為，跟在台灣這一些自己想當中國人卻沒有勇氣和能力實現自己夢想，躲在台灣逼所有台灣人都要成為中國人的族群相較之下，根本受到許多人的肯定。她怎麼會認為她說的話台灣沒有人敢講，還認為自己進了台灣的黑名單，應該是在中國住久了，不了解台灣和中國不一樣。

去中國發展當然是一種生涯選擇，在中國一所大學最高的領導不是校長，而是黨委書記，上網被網路長城擋住，沒有辦法看到西方的媒體，街頭都是攝影機，每個人的生物特徵都在黨的資料庫中，出國、貸款需要芝麻積分，所有的公司都有中國共產黨黨部，每個人都有可能莫名其妙被雙規，在這樣的情況之下，因為銀行數字有可能會增加，就要到中國去，真的要好好考慮清楚。而且當妳的學生、中國同事和學校領導，知道妳是從台灣來的，靠的是兩岸紅利，不知道對妳的觀感是如何？

統戰當然單方面不會成功，如果這麼好，為什麼盧麗安受訪時會擔心有人去他們家送雞蛋，像這樣光宗耀祖的事情，不是去他們家貼紅紙放鞭炮嗎？可見，她的心中也有一把尺，這個擔心就顯現她自己對自己的看法。要去中國的教授或許應該好好的想一想，到底得到了什麼，失去了什麼？