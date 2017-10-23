自由共和國》馬翊庭／中共十九大後的兩岸關係

馬翊庭／美國智庫「國家亞洲研究局」政治與安全事務資深主任

隨著台海兩岸關係步入關鍵性階段，二○一七年十月十八日揭幕的中國共產黨第十九次全國代表大會，將奠定北京當局對台政策的方向和基調。蔡英文一六年五月就任中華民國總統以來，北京方面不斷向台灣施壓，已將兩岸關係帶入僵局。在十九大之前，北京的對台政策出現各種雜訊；十九大之後，情況可望逐漸明朗。中共領導階層將在重擬更靈活的對台政策，或者繼續施壓台灣兩者之間做出決定。

雖然中共每次召開全國代表大會皆經過精心安排，許多事項早已取得定論，但會議本身不僅是一場象徵性儀式，十九大有三個層面隱藏著攸關兩岸關係前景的重要訊息。

首先，華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國問題研究學者張克斯（Christopher Johnson）指出，習近平勢必會在十九大連任中共總書記，並將自己塑造成不容挑戰的最高領導人，而這也將令外界進一步臆測習是否著眼於尋求空前的第三個任期。其次，中共中央政治局委員及常務委員約有半數汰舊換新，這將是習近平親信和支持者爬上黨內領導地位的絕佳機會。習家軍若掌握政治局及常委會，將確保習近平得以落實其政策藍圖。

再者，習近平將代表中央委員會報告過去五年的施政成果，除了為黨揭示全新的政策方向—如江澤民定下「三個代表」、胡錦濤提出「科學發展觀」等，習的工作報告也重申兩岸關係的核心原則，如「一國兩制」和「和平統一」等。美國史丹福大學東亞研究中心學者米勒（Alice Miller）分析，習的報告內容與過去有何差異，將闡明他在第二任期中的政策優先順序。

美國加州克萊蒙特麥肯納學院教授裴敏欣推測，即使習近平在十九大後更上層樓，是否將據此主導及影響中共領導層改變兩岸關係基調，仍有待觀察。北京近幾個月持續施壓台北，已徒增更多不確定性，在習近平的第二任期內，兩岸風險將居高不下。北京對民進黨過去傾向台獨，以及蔡英文總統不願申明以「一個中國」為原則的「九二共識」，懷有很深的疑慮，而「九二共識」正是習近平願意繼續對話的先決條件。

部分跡象顯示，在中共領導層和核心政策塵埃落定後，習近平在對台工作上將展現更多彈性。北京若在自身立場上做出微小但別具意義的轉變，也會開拓台灣方面推展更具彈性政策的可能性。然而，即使習近平十九大後在施政上擁有更多自由，北京對台政策仍將維持條件式。儘管習近平曾說「兩岸一家親」，但他也堅持必須以「九二共識」作為兩岸對話基礎，甚至警告「基礎不牢、地動山搖」。習近平出席人民解放軍建軍九十週年閱兵式時，也重申中國領土完整神聖不可侵犯，被解讀為對民進黨的警告。

習近平也可能在十九大後更迫切地想解決台灣問題。習近平在其第二任期內，將面臨更不利的外部環境，川普主政下美中關係的不確定性，以及美台關係可能漸趨強化，都將觸發北京對於美國力挺台灣的揣測。再者，台灣二○二○年總統大選的結果，攸關民進黨在習近平第二任期結束後是否繼續掌權，台灣人的國家認同愈來愈偏離中國，更為當前情勢平添更多政治不確定性。這些因素可能驅使習近平認定，保持耐性對達成長期目標毫無作用。前白宮國安會亞太事務資深主任韋德寧（Dennis Wilder）警告，台海最危險的時期將落在十九大結束後，因為習近平可能會因為遲遲無法解決領土問題而失去耐心。

習近平執政五年來不斷重提民族復興，以此作為海峽兩岸愛國志士共同的中國夢，台灣在政治上被視為成就民族復興的尺度之一。例如，中國國台辦主任張志軍指出，海峽兩岸關係的和平發展，與中共達成「兩個一百年」計畫和實現「中國夢」相輔相成。中國國防白皮書則更直言不諱地聲稱，「台灣問題關係中國統一和長遠發展，兩岸統一是國家復興之路無可避免的趨勢。」

隨著二○二一年、即第一個一百年計畫的時限即將到來，在國家統一和民族復興的目標上，習近平和中共黨內認為須達到何種程度才是令人滿意的進展，將是各界關注焦點。

（編譯孫宇青譯）