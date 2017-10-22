自由廣場》被忽視的情感教育

◎ 李坤融

近幾年來有多起案件，都是因為學生情感、課業、人際關係等等壓力問題進而尋求死亡或者殺害他人的解脫方式。像是「入學的北一女新生因課業壓力跳樓」、「高醫情殺案」，又或者是幾年前沸沸揚揚的「鄭捷案」。這些案件背後，都能看出台灣學生面對課業壓力或者其他情感壓力時，沒有適時的解決內心情緒，進而長期累積，最終可能就造成他人或自己的不幸發生。

我並沒有要訴求他們的作為是對的，也並非想合理化他們的作為。而是想探討，為什麼「他們會有這樣的情緒與作為」是學生本身的本性就非常情緒不穩定，還是因為家庭暴力所影響，還是要怪罪至校園的輔導機制出了問題？我認為，上述的問題，有很大部分原因，都出於「我們的教育，從來沒有教導如何面對情緒。」

也許你會質疑，這樣的事情需要教導嗎？根據兒福聯盟對十八歲以上民眾所作的校園霸凌經驗調查結果，有高達七十五．三％的民眾接觸過校園霸凌事件，且有近四成是被霸凌者本人。也許這樣的高比例，可以看出多數人於校園內是發生過霸凌的。我想這不能只是透過輔導老師的個案輔導就能解決的問題，而是讓所有的學生都能夠透過情感思考，與了解自己的情緒脈絡。

我們的教育，非常的重視專業知識的培養。但我們都不希望，每次都是等社會問題出現時，才去正視跟檢討問題本身。不是等人被殺後，去檢討警衛不足，不是等霸凌案件發生時，才讓網友去霸凌加害者。而是希望，人被殺後，能去想為何殺人，進而防止下一個殺人犯。犯罪有多種原因，我們永遠沒辦法解決。但是能透過情感教育，了解學生情緒的狀況，不要讓下一個社會案件，再次發生。

（作者為國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系學生）