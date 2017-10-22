自由廣場》小英政府還是管太多了

◎ 許啟森

台灣女人連線公布今年母嬰同室問卷調查結果，顯示七十％的產婦希望母嬰同室能由產婦自己選擇，而許多媽媽也表達了自己的血淚經驗。而提及的母嬰親善醫院認證問題，則揭露了醫界的另一個真相，那就是無數的醫療品質認證，同時也是醫護人員的血淚經驗，這些認證並無法帶來醫療品質的保證，甚至淪為個人或某些機構升官發財的管道。

衛生福利部及其所轄的疾病管制署、國民健康署，將大部分的醫療品質計畫委託醫策會及生策會的ＳＮＱ品質標章認證來主導，以認證為誘餌，使許多醫院趨之若鶩，唯恐拿不到就輸人一截。而這些認證的設計並沒有很完備，例如母嬰同室僅實施於產婦住院期間，美其名為推廣產婦親餵母乳，實為虎頭蛇尾，產婦出院後就沒下文了。如果再回到職場，有多少比例的產婦親餵母乳呢？有值得花大錢推廣及認證的必要嗎？而醫護人員為了執行此類計畫，必定排擠照顧病人的時間與體力，變成了本末倒置的政策。

衛生福利部要執行認證計畫時，必須嚴格監督委外機構的專業與成效、獎勵與懲罰機制，適時調整，勿以納稅人的錢來惡整納稅人。因為有些不同的認證計畫裡，發現只是一體兩面而已，或是一個拆成兩個，很難讓人不聯想到為了某些目的而積極的送計畫書。打開醫策會和生策會的網站，就不難想像一個醫院能確實做這麼多事嗎？有多少只是做表面功夫，勞民傷財罷了。而這些揭示那家醫院有那些認證的公告，亦有商業廣告的嫌疑，更曾大剌剌的登報告知大眾要去認證過的醫院看病。很多醫院懸掛著布條，寫著通過某些認證，也是台灣奇蹟吧。

在總統大選期間，義美食品總經理高志明先生曾對蔡總統說，資策會壟斷軟體資源，影響台灣軟體業的生存，而蔡總統的答覆是會用更多人來做得更好。我始終無法理解這句話的意義，是要用更多人來搶走民間資源，讓民間業者及員工活在這些策字輩法人機構的淫威下嗎？在一例一休政策後，已有政府不必管太多的聲音出現，從母嬰同室這件事也發現了這個事實。

（作者為醫師）