自由廣場》古根漢美術館與中共十九大

◎ 呂清夫

最近在紐約古根漢美術館展出了一場美展叫「1989後的藝術與中國」（Art and China After 1989），一時備受期待。根據紐約時報波蕾絲（Jane Perlez）的分析，該展覽揭幕之後，剛好碰到中共第十九次全國代表大會（簡稱十九大）在北京召開（二○一七年十月十八日至二十四日），大會旨在敲定現任國家主席習近平的第二個任期。所以這個展覽簡直是一項吐槽。古根漢展出七十多位藝術家的作品，這些藝術家拒絕「中國」這個標籤，他們懷著複雜的心情看待這一場以國家為主題的展覽，因為很多人在一九八九年天安門事件被鎮壓後心灰意冷。這些作品將與習近平的嚴審互聯網以及打壓人權形成強烈的對照，這種打壓讓一些中國藝術家覺得無法在自己的祖國生活和工作。

但是展覽中有三件作品受到動物保護團體六十七萬多人的請願，要求撤出展場，古根漢也從善如流的撤下作品。其中有兩件是錄像作品，利用螢幕上的動物直接顯示人類的暴虐。有一件是七分鐘的錄像，呈現了四對拴在八台跑步機上的比特犬，牠們兩兩面對面怒目相視。比特犬在跑步機上怎麼跑都無法前進，更無法碰到彼此，對於為參加戰鬥而受訓的動物來說，這是一種很沮喪的體驗。錄像中的比特犬越來越疲勞，牠們口中流出的口水也越來越多…。

這只是錄像而已，但是二○一二年在北美館展出的「我叫小黑」卻是一隻活生生的八哥鳥，牠的周圍有八支喇叭，重複播放用二十六種語言給八哥鳥聽，每天八小時，長達三個月，並說那些不同語音隱喻著外來政權，這件作品展出之後引起網友一片撻伐。但是這件作品在當時卻照常展出，依然得獎（北美館的台北獎）！

古根漢與北美館的作品最大不同在於，比特犬一作是被撤下的錄像，八哥則是可以得獎的活鳥。除了八哥必須活受罪之外，比特犬沒有隱喻，民眾可以從中自由解讀作品的內容，這是藝術的可愛。八哥卻要隱喻外來政權，並以此吸引泛政治化的台灣媒體，以博版面，此為老掉牙的話題，卻要勉強連結。當代學者蘇珊．宋妲說，隱喻是反動的和僵化的，像重工業的廢氣污染城市空氣一樣，隱喻散發的東西在在毒害我們的感受力，並因此降低了藝術性！

（作者為大學教授）